El tiempo en Tomares: previsión meteorológica para hoy, martes 28 de octubre

El día de hoy, 28 de octubre de 2025, Tomares se presenta con un tiempo variado a lo largo de las diferentes horas. Desde la madrugada, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que rondan los 18 grados . A medida que avance la mañana, la temperatura descenderá ligeramente, alcanzando los 17 grados a la 1 de la madrugada y manteniéndose en ese rango hasta las 3 de la madrugada.

Durante la mañana, el cielo permanecerá poco nuboso, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable. Sin embargo, a partir de las 4 de la madrugada, se espera un cambio en las condiciones meteorológicas, con un aumento en la nubosidad que culminará en un cielo cubierto hacia las 4 de la tarde. A lo largo de la tarde, las temperaturas alcanzarán su punto máximo, llegando a los 27 grados a las 2 de la tarde, antes de descender gradualmente hacia la noche.

La probabilidad de precipitación se incrementa notablemente a partir de la 1 de la tarde, alcanzando un 100% entre las 1 y las 7 de la tarde. Esto indica que es muy probable que se produzcan lluvias durante este periodo, con acumulaciones que podrían llegar a ser significativas. Las precipitaciones comenzarán a ser más intensas a partir de las 7 de la tarde, cuando la probabilidad de tormenta también aumentará, alcanzando un 60% en las horas posteriores.

En cuanto al viento, se espera que sople principalmente del norte y del noreste, con velocidades que oscilarán entre los 4 y los 24 km/h. Las ráfagas más fuertes se registrarán en la tarde, especialmente entre las 12 y las 2 de la tarde, cuando se prevén vientos de hasta 39 km/h. Esto podría generar una sensación térmica más fresca, especialmente con la llegada de la lluvia.

La humedad relativa se mantendrá alta durante todo el día, comenzando en un 99% en la madrugada y descendiendo gradualmente a un 50% hacia la tarde. Esta alta humedad, combinada con las temperaturas más cálidas, podría generar un ambiente algo bochornoso antes de la llegada de las lluvias.

En resumen, el día en Tomares se caracterizará por un inicio despejado que dará paso a un cielo cubierto y lluvias a partir de la tarde, con temperaturas que oscilarán entre los 17 y 27 grados . Se recomienda a los ciudadanos estar preparados para la lluvia y el viento fuerte, especialmente en las horas de la tarde y la noche.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-27T21:02:13.