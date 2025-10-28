El tiempo en San Juan de Aznalfarache: previsión meteorológica para hoy, martes 28 de octubre

El día de hoy, 28 de octubre de 2025, San Juan de Aznalfarache experimentará un tiempo variado a lo largo de las horas. Desde la madrugada, el cielo se presentará despejado, con temperaturas que rondarán los 18 grados . A medida que avance la mañana, la temperatura descenderá ligeramente, alcanzando los 17 grados a las 01:00 y manteniéndose en ese rango hasta las 03:00.

Durante la mañana, el cielo permanecerá poco nuboso, lo que permitirá que los rayos del sol calienten el ambiente. A las 09:00, se espera que la temperatura suba a 19 grados, y para las 10:00, alcanzará los 20 grados. La humedad relativa será alta, comenzando en un 99% y bajando gradualmente a un 66% hacia las 09:00. Esto podría generar una sensación de bochorno, especialmente en las horas más cálidas del día.

A partir de las 12:00, la temperatura seguirá en ascenso, alcanzando un máximo de 27 grados a las 14:00. Sin embargo, el cielo comenzará a cubrirse con nubes altas, lo que podría indicar un cambio en las condiciones meteorológicas. La probabilidad de precipitación aumentará significativamente en la tarde, con un 100% de probabilidad entre las 13:00 y las 19:00. Esto sugiere que se podrían presentar lluvias, aunque se espera que sean escasas.

El viento soplará desde el norte a una velocidad de 12 km/h en la mañana, aumentando a 24 km/h por la tarde, con ráfagas que podrían alcanzar hasta 39 km/h. Esta intensidad del viento podría hacer que la sensación térmica sea más fresca, especialmente durante las horas de lluvia.

A medida que se acerque la noche, las condiciones meteorológicas se tornarán más inestables. A partir de las 19:00, la probabilidad de tormentas se incrementará, alcanzando un 60% entre las 19:00 y las 01:00 del día siguiente. Las temperaturas comenzarán a descender, situándose en torno a los 20 grados a las 19:00 y bajando a 18 grados hacia el final de la jornada.

En resumen, el día de hoy en San Juan de Aznalfarache se caracterizará por un inicio despejado y cálido, seguido de un aumento en la nubosidad y la probabilidad de lluvias y tormentas por la tarde y la noche. Se recomienda a los ciudadanos estar preparados para cambios bruscos en el tiempo y llevar paraguas si planean salir.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-27T21:02:13.