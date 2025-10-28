El tiempo en San Juan de Aznalfarache: previsión meteorológica para hoy, martes 28 de octubre
Esta es la predicción del tiempo para hoy en San Juan de Aznalfarache según los datos de la AEMET
Diario Córdoba
El día de hoy, 28 de octubre de 2025, San Juan de Aznalfarache experimentará un tiempo variado a lo largo de las horas. Desde la madrugada, el cielo se presentará despejado, con temperaturas que rondarán los 18 grados . A medida que avance la mañana, la temperatura descenderá ligeramente, alcanzando los 17 grados a las 01:00 y manteniéndose en ese rango hasta las 03:00.
Durante la mañana, el cielo permanecerá poco nuboso, lo que permitirá que los rayos del sol calienten el ambiente. A las 09:00, se espera que la temperatura suba a 19 grados, y para las 10:00, alcanzará los 20 grados. La humedad relativa será alta, comenzando en un 99% y bajando gradualmente a un 66% hacia las 09:00. Esto podría generar una sensación de bochorno, especialmente en las horas más cálidas del día.
A partir de las 12:00, la temperatura seguirá en ascenso, alcanzando un máximo de 27 grados a las 14:00. Sin embargo, el cielo comenzará a cubrirse con nubes altas, lo que podría indicar un cambio en las condiciones meteorológicas. La probabilidad de precipitación aumentará significativamente en la tarde, con un 100% de probabilidad entre las 13:00 y las 19:00. Esto sugiere que se podrían presentar lluvias, aunque se espera que sean escasas.
El viento soplará desde el norte a una velocidad de 12 km/h en la mañana, aumentando a 24 km/h por la tarde, con ráfagas que podrían alcanzar hasta 39 km/h. Esta intensidad del viento podría hacer que la sensación térmica sea más fresca, especialmente durante las horas de lluvia.
A medida que se acerque la noche, las condiciones meteorológicas se tornarán más inestables. A partir de las 19:00, la probabilidad de tormentas se incrementará, alcanzando un 60% entre las 19:00 y las 01:00 del día siguiente. Las temperaturas comenzarán a descender, situándose en torno a los 20 grados a las 19:00 y bajando a 18 grados hacia el final de la jornada.
En resumen, el día de hoy en San Juan de Aznalfarache se caracterizará por un inicio despejado y cálido, seguido de un aumento en la nubosidad y la probabilidad de lluvias y tormentas por la tarde y la noche. Se recomienda a los ciudadanos estar preparados para cambios bruscos en el tiempo y llevar paraguas si planean salir.
Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-27T21:02:13.
