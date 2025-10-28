El tiempo en La Rinconada: previsión meteorológica para hoy, martes 28 de octubre

La jornada del 28 de octubre de 2025 en La Rinconada se presenta con un tiempo mayormente nublado, con la posibilidad de lluvias escasas a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, la visibilidad se verá afectada por brumas y nieblas, especialmente en las primeras horas, donde se registrarán temperaturas alrededor de los 18 grados . A medida que avance la mañana, la temperatura descenderá ligeramente, alcanzando los 16 grados en las horas centrales del día.

La humedad relativa será alta, superando el 90% en las primeras horas, lo que contribuirá a la sensación de frescor y a la persistencia de la bruma. A partir del mediodía, se espera que la temperatura alcance su punto máximo, llegando a los 27 grados , aunque la sensación térmica podría ser más baja debido a la humedad y el viento.

El viento soplará de dirección variable, predominando del noreste, con velocidades que oscilarán entre los 2 y 10 km/h. Sin embargo, se prevén ráfagas más intensas, especialmente en la tarde, donde podrían alcanzar hasta 39 km/h. Esto podría generar un ambiente algo incómodo, especialmente para quienes realicen actividades al aire libre.

A partir de la tarde, la probabilidad de precipitación aumentará considerablemente, alcanzando un 100% entre las 13:00 y las 19:00 horas. Las lluvias, aunque escasas, podrían ser intermitentes, con acumulaciones que no superarán los 0.3 mm. La probabilidad de tormentas también se incrementará, alcanzando un 55% en las horas de la tarde, lo que podría generar algunas inquietudes entre los habitantes.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, situándose en torno a los 19 grados . La humedad seguirá siendo elevada, lo que podría dar lugar a la formación de niebla y brumas durante la noche. El ocaso se producirá a las 18:30, marcando el inicio de un ambiente más fresco y húmedo.

En resumen, el día en La Rinconada se caracterizará por un tiempo variable, con predominancia de nubes y la posibilidad de lluvias ligeras, especialmente en la tarde. Se recomienda a los ciudadanos estar preparados para cambios repentinos en el tiempo y tomar precauciones si planean actividades al aire libre.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-27T21:02:13.