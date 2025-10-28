El tiempo en Puente Genil: previsión meteorológica para hoy, martes 28 de octubre

El día de hoy, 28 de octubre de 2025, Puente Genil se despertará bajo un cielo mayormente despejado durante las primeras horas de la mañana. Las temperaturas oscilarán entre los 18°C a las 19°C, lo que proporcionará un ambiente agradable para comenzar la jornada. A medida que avance la mañana, se espera que la temperatura alcance un máximo de 25°C alrededor de la tarde, lo que permitirá disfrutar de un tiempo templado y soleado.

Sin embargo, a partir de la tarde, el panorama cambiará. Se anticipa un aumento en la nubosidad, con la llegada de nubes altas que comenzarán a cubrir el cielo. Esto se traducirá en un cambio en las condiciones meteorológicas, ya que la probabilidad de precipitación aumentará considerablemente. En particular, se prevé que entre las 13:00 y las 19:00 horas, la probabilidad de lluvia alcance un 90%, lo que podría traer consigo algunas lluvias escasas. La precipitación acumulada podría ser de hasta 0.5 mm en las horas más críticas.

El viento también jugará un papel importante en el tiempo de hoy. Durante la mañana, se registrarán vientos del este con velocidades de hasta 11 km/h, que irán aumentando a medida que avance el día. Para la tarde, se espera que el viento sople del sur, alcanzando rachas de hasta 27 km/h, lo que podría generar una sensación de frescura, especialmente con el aumento de la nubosidad.

La humedad relativa será alta, comenzando en un 91% por la mañana y descendiendo ligeramente a medida que la temperatura suba, aunque se mantendrá en niveles elevados, alrededor del 80% por la tarde. Esto podría hacer que la sensación térmica sea un poco más cálida de lo que indican los termómetros.

A medida que se acerque la noche, la situación meteorológica se tornará más inestable. La probabilidad de tormentas se incrementará, alcanzando un 60% entre las 19:00 y la 01:00. Las condiciones de cielo cubierto continuarán, con lluvias escasas que podrían persistir durante la noche.

En resumen, Puente Genil experimentará un inicio de jornada soleado y cálido, pero se recomienda estar preparado para un cambio en las condiciones meteorológicas a medida que avance el día, con la posibilidad de lluvias y tormentas por la tarde y noche.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-27T21:02:13.