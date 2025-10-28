El tiempo en Priego de Córdoba: previsión meteorológica para hoy, martes 28 de octubre

El día de hoy, 28 de octubre de 2025, Priego de Córdoba se presenta con un tiempo mayormente despejado durante las primeras horas de la jornada. Desde la medianoche hasta las 3 de la mañana, el cielo estará completamente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente fresco con temperaturas que rondan los 14 grados . A medida que avance la mañana, la temperatura se mantendrá estable, alcanzando los 13 grados a las 4 y 5 de la mañana.

A partir de las 6 de la mañana, comenzaremos a notar un cambio en el estado del cielo, que se tornará poco nuboso. Este patrón se mantendrá hasta el mediodía, cuando las temperaturas comenzarán a ascender, alcanzando los 22 grados a la 1 de la tarde. La humedad relativa también experimentará una ligera disminución, situándose en torno al 51% a esa hora.

Durante la tarde, el cielo se cubrirá con nubes altas, lo que podría dar lugar a un ambiente más fresco. Las temperaturas oscilarán entre los 22 y 20 grados desde las 2 hasta las 5 de la tarde. Sin embargo, a partir de las 5 de la tarde, se prevé un aumento en la probabilidad de precipitaciones, con un 90% de probabilidad entre la 1 y las 7 de la tarde, y un 100% entre las 7 y la 9 de la noche. Esto sugiere que es probable que se produzcan lluvias escasas, con acumulaciones que podrían alcanzar hasta 0.4 mm en las horas de la tarde.

El viento también jugará un papel importante en el tiempo de hoy. Se espera que sople desde el sur y suroeste, con velocidades que oscilarán entre los 3 y 18 km/h. Las rachas máximas podrían alcanzar hasta 53 km/h hacia el final de la jornada, lo que podría generar una sensación de frescura adicional.

A medida que se acerque la noche, el cielo se mantendrá cubierto, con una temperatura que descenderá a 16 grados a las 10 de la noche. La humedad relativa aumentará, alcanzando el 81% hacia la medianoche. La probabilidad de tormentas también se incrementará, alcanzando un 65% entre las 7 y las 9 de la noche, lo que podría generar un ambiente inestable.

En resumen, el día en Priego de Córdoba se caracterizará por un inicio despejado, seguido de un aumento en la nubosidad y la probabilidad de lluvias por la tarde y noche. Es recomendable llevar un paraguas si se planea salir, especialmente en las horas de la tarde y la noche.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-27T21:02:13.