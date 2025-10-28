El tiempo en Pozoblanco: previsión meteorológica para hoy, martes 28 de octubre

Hoy, 28 de octubre de 2025, Pozoblanco se despertará con un cielo mayormente despejado durante las primeras horas de la mañana. Las temperaturas oscilarán entre los 12 y 13 grados , lo que proporcionará un inicio fresco y agradable para los habitantes. A medida que avance la mañana, se espera que la temperatura alcance los 14 grados a las 08:00 y suba gradualmente hasta los 19 grados hacia el mediodía.

Sin embargo, a partir de la tarde, el panorama cambiará. A partir de las 13:00, el cielo comenzará a cubrirse con nubes altas, lo que indicará un cambio en las condiciones meteorológicas. La temperatura alcanzará su punto máximo de 23 grados a las 15:00, ofreciendo un tiempo templado antes de que las nubes se intensifiquen.

La probabilidad de precipitación aumentará considerablemente en la tarde, con un 95% de posibilidad de lluvia entre las 13:00 y las 19:00. Esto sugiere que los habitantes de Pozoblanco deben estar preparados para la llegada de lluvias, que se prevén ligeras pero persistentes. Las precipitaciones comenzarán a ser más notorias a partir de las 17:00, con acumulaciones que podrían llegar a 0.1 mm y 0.8 mm en las horas siguientes.

El viento soplará del sureste, con velocidades que oscilarán entre 8 y 28 km/h. Las rachas más fuertes se registrarán en la tarde, alcanzando hasta 43 km/h a las 17:00. Este viento puede hacer que la sensación térmica sea más fresca, especialmente con la llegada de las nubes y la lluvia.

La humedad relativa también experimentará un aumento significativo a lo largo del día, comenzando en un 77% por la mañana y alcanzando hasta un 98% hacia la noche. Esto puede hacer que la atmósfera se sienta más pesada y húmeda, especialmente durante las horas de lluvia.

A medida que se acerque la noche, el cielo se mantendrá cubierto, y las temperaturas comenzarán a descender, situándose en torno a los 15 grados a las 22:00. La lluvia se mantendrá ligera, pero constante, lo que podría afectar las actividades al aire libre. Los residentes deben tener en cuenta estas condiciones y planificar en consecuencia, llevando paraguas y ropa adecuada para el tiempo cambiante.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-27T21:02:13.