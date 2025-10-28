El tiempo en Palma del Río: previsión meteorológica para hoy, martes 28 de octubre

El día de hoy, 28 de octubre de 2025, Palma del Río se despertará con un cielo mayormente despejado durante las primeras horas de la mañana. Las temperaturas iniciales rondarán los 18 grados , con una ligera disminución a lo largo de la mañana, alcanzando los 16 grados hacia el mediodía. La humedad relativa será alta, comenzando en un 89% y descendiendo gradualmente a medida que avanza el día.

A partir de la tarde, se espera un cambio en las condiciones meteorológicas. A partir de las 13:00 horas, la probabilidad de precipitación aumentará considerablemente, alcanzando un 100% entre las 13:00 y las 19:00 horas. Esto indica que es muy probable que se produzcan lluvias, aunque se prevé que sean escasas. Las temperaturas máximas del día se situarán en torno a los 28 grados , alcanzándose alrededor de las 15:00 horas.

El viento también jugará un papel importante en el tiempo de hoy. Durante la mañana, se registrarán vientos suaves del noreste, con velocidades que oscilarán entre 6 y 10 km/h. Sin embargo, a medida que se acerque la tarde, se anticipa un aumento en la intensidad del viento, que podría alcanzar rachas de hasta 41 km/h desde el suroeste, especialmente durante las horas de lluvia.

A medida que se acerque la noche, las condiciones se tornarán más inestables. La probabilidad de tormentas se incrementará, alcanzando un 60% entre las 19:00 y las 01:00 horas del día siguiente. Esto sugiere que los residentes de Palma del Río deben estar preparados para posibles tormentas eléctricas, aunque la cantidad de lluvia esperada seguirá siendo moderada.

La temperatura comenzará a descender después de las 18:00 horas, con mínimas que rondarán los 18 grados hacia el final del día. La humedad aumentará nuevamente, alcanzando niveles del 87% durante la noche, lo que podría generar una sensación de bochorno.

En resumen, Palma del Río experimentará un día con un inicio despejado que dará paso a un tiempo más inestable por la tarde, con altas probabilidades de lluvia y tormentas. Se recomienda a los ciudadanos estar atentos a las actualizaciones meteorológicas y tomar precauciones si planean salir durante las horas de mayor riesgo.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-27T21:02:13.