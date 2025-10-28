El tiempo en Los Palacios y Villafranca: previsión meteorológica para hoy, martes 28 de octubre

Hoy, 28 de octubre de 2025, Los Palacios y Villafranca se despertará bajo un cielo cubierto, con la presencia de bruma y niebla en las primeras horas de la mañana. Las condiciones de visibilidad pueden verse afectadas, especialmente en las primeras horas, por lo que se recomienda precaución al conducir. A medida que avance el día, la niebla dará paso a un cielo muy nuboso, aunque se espera que las temperaturas se mantengan agradables, oscilando entre los 16 y 27 grados .

La temperatura comenzará en torno a los 18 grados en la madrugada, descendiendo ligeramente a 16 grados durante las horas más frescas de la mañana. A medida que el sol se eleva, se prevé un aumento gradual, alcanzando los 27 grados en la tarde. Sin embargo, la sensación térmica puede variar debido a la humedad relativa, que se mantendrá alta, especialmente en las primeras horas del día, alcanzando el 100% en la madrugada y bajando a un 47% hacia el mediodía.

En cuanto a la precipitación, se anticipa que las primeras horas del día se mantendrán secas, pero a partir de la tarde, existe una probabilidad significativa de lluvia. Las probabilidades de precipitación aumentan considerablemente, alcanzando un 95% entre las 13:00 y las 19:00 horas. Se espera que la lluvia sea escasa, con acumulaciones que podrían rondar los 0.4 mm a 0.5 mm en total. Por lo tanto, es recomendable llevar paraguas o impermeables si se planea salir durante la tarde.

El viento soplará desde el sur y sureste, con velocidades que oscilarán entre los 2 y 27 km/h. Las rachas más fuertes se registrarán en la tarde, alcanzando hasta 41 km/h, lo que podría generar una sensación de frescor, especialmente al caer la tarde. La dirección del viento cambiará a suroeste, lo que podría influir en la sensación térmica y en la dispersión de las nubes.

La probabilidad de tormentas también aumenta a medida que avanza el día, con un 60% de posibilidad entre las 19:00 y 01:00 horas. Esto sugiere que, aunque la lluvia no será intensa, podrían presentarse tormentas aisladas que acompañen a las precipitaciones.

En resumen, Los Palacios y Villafranca experimentará un día mayormente nublado con temperaturas agradables, pero con un aumento en la probabilidad de lluvia y tormentas hacia la tarde y noche. Se aconseja a los residentes estar preparados para cambios en el tiempo y tomar precauciones al salir.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-27T21:02:13.