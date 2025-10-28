El tiempo en Osuna: previsión meteorológica para hoy, martes 28 de octubre

El día de hoy, 28 de octubre de 2025, se espera en Osuna un tiempo mayormente despejado durante las primeras horas de la jornada, con temperaturas que oscilarán entre los 18 y 24 grados . A medida que avance el día, la temperatura alcanzará su punto máximo alrededor de las 13:00 horas, donde se prevé que llegue a los 24 grados. La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 84% por la mañana y disminuyendo gradualmente hasta un 58% en las horas más cálidas.

A partir de la tarde, el cielo comenzará a cubrirse con nubes altas, lo que podría dar lugar a un ambiente más fresco. Las nubes se irán intensificando, y para la tarde-noche, se espera un aumento en la probabilidad de precipitaciones, especialmente entre las 13:00 y las 19:00 horas, donde la probabilidad de lluvia alcanza un 90%. Las lluvias serán escasas, con acumulaciones que no superarán los 0.6 mm, pero es recomendable que los ciudadanos estén preparados para posibles chubascos.

El viento soplará del sureste, con rachas que irán aumentando a lo largo del día. En las primeras horas, la velocidad del viento será de aproximadamente 5 km/h, aumentando a 9 km/h a media mañana. Sin embargo, se prevé que las rachas alcancen su máxima intensidad por la tarde, con velocidades que podrían llegar hasta los 65 km/h en las horas cercanas al ocaso, lo que podría generar condiciones de inestabilidad.

La probabilidad de tormentas también se incrementa en la tarde, alcanzando un 50% entre las 13:00 y las 19:00 horas, y un 65% entre las 19:00 y la medianoche. Esto sugiere que, aunque el día comience con un tiempo agradable, es posible que se presenten condiciones más severas hacia el final de la jornada.

Los ciudadanos de Osuna deben estar atentos a las actualizaciones meteorológicas y tomar precauciones, especialmente si planean actividades al aire libre. La combinación de viento fuerte y la posibilidad de lluvias puede afectar la visibilidad y la seguridad en las carreteras. Se recomienda llevar paraguas y estar preparados para cambios bruscos en el tiempo a medida que se acerque la noche.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-27T21:02:13.