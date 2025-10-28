El tiempo en Morón de la Frontera: previsión meteorológica para hoy, martes 28 de octubre

El día de hoy, 28 de octubre de 2025, Morón de la Frontera se presentará con un tiempo mayormente despejado durante las primeras horas de la jornada. Desde la medianoche hasta las 3 de la mañana, se espera un cielo completamente despejado, lo que permitirá disfrutar de una visibilidad óptima y temperaturas agradables que rondarán los 17 grados . A medida que avance la mañana, la temperatura comenzará a descender ligeramente, alcanzando los 16 grados a las 3 de la mañana.

A partir de las 4 de la mañana, el cielo comenzará a mostrar un ligero aumento en la nubosidad, con condiciones de poco nuboso hasta las 5 de la tarde. Durante este periodo, las temperaturas oscilarán entre los 15 y 18 grados, proporcionando un ambiente fresco pero cómodo para las actividades al aire libre. Sin embargo, a partir de las 3 de la tarde, se prevé un incremento en la nubosidad, con la llegada de nubes altas que podrían cubrir parcialmente el cielo.

En cuanto a la precipitación, se anticipa que el día será mayormente seco, con una probabilidad de lluvia escasa. Sin embargo, hacia la tarde, existe un leve riesgo de lluvia, especialmente entre las 3 y las 7 de la tarde, con una probabilidad de precipitación del 90% entre la 1 y las 7 de la tarde. Las cantidades de lluvia esperadas son mínimas, con un total de 0.3 mm pronosticados en las horas más críticas.

El viento soplará desde el sureste, con velocidades que oscilarán entre 6 y 30 km/h a lo largo del día. Las ráfagas más intensas se registrarán entre las 10 y las 11 de la mañana, alcanzando hasta 24 km/h, y nuevamente por la tarde, donde se prevén ráfagas de hasta 53 km/h entre las 10 y las 11 de la noche. Esto podría generar un ambiente fresco, especialmente en las horas más calurosas del día.

La humedad relativa se mantendrá alta, comenzando en un 98% en las primeras horas y descendiendo gradualmente a un 74% hacia el final de la jornada. Esto podría hacer que la sensación térmica sea un poco más fresca de lo que indican los termómetros, especialmente en las horas de la tarde y la noche.

En resumen, Morón de la Frontera experimentará un día mayormente despejado con un ligero aumento en la nubosidad hacia la tarde, temperaturas agradables y un bajo riesgo de lluvia. Se recomienda a los habitantes disfrutar del día al aire libre, pero estar preparados para posibles cambios en el tiempo a medida que avanza la tarde.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-27T21:02:13.