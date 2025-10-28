El tiempo en Montilla: previsión meteorológica para hoy, martes 28 de octubre

El día de hoy, 28 de octubre de 2025, Montilla se verá afectada por un tiempo variable a lo largo de las horas. Desde la madrugada hasta la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que oscilarán entre los 17 y 16 grados . La humedad relativa será alta, alcanzando hasta el 88%, lo que podría generar una sensación de frescor en el ambiente.

A medida que avance la mañana, se espera que el cielo comience a mostrar un ligero aumento en la nubosidad, con la aparición de nubes altas a partir de las 4 de la tarde. Las temperaturas alcanzarán su punto máximo en torno a las 2 de la tarde, donde se prevé que se registren 24 grados . Sin embargo, la sensación térmica podría ser más cálida debido a la combinación de la temperatura y la humedad, que se mantendrá en torno al 50% durante las horas más cálidas del día.

A partir de la tarde, la probabilidad de precipitación aumentará significativamente. Entre la 1 y las 7 de la tarde, se estima que la probabilidad de lluvia será del 90%, y se prevé que las primeras gotas puedan comenzar a caer hacia las 5 de la tarde, con una precipitación estimada de 1 mm. Esto coincide con un incremento en la actividad de tormentas, que podría alcanzar hasta un 40% de probabilidad en ese mismo periodo.

El viento también jugará un papel importante en la jornada. Desde la mañana, se registrarán vientos del sureste con velocidades que oscilarán entre los 6 y 8 km/h, aumentando a medida que se acerque la tarde. Para la tarde, se anticipa que el viento sople con más fuerza, alcanzando rachas de hasta 41 km/h, lo que podría generar una sensación de frescura, especialmente con la llegada de las nubes y la posible lluvia.

Al caer la noche, el cielo se mantendrá cubierto, y las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, situándose en torno a los 17 grados . La humedad aumentará, alcanzando hasta un 86% hacia el final del día. La puesta de sol se producirá a las 18:24, marcando el inicio de una noche que podría ser fresca y húmeda, con la posibilidad de que las lluvias continúen durante las primeras horas de la madrugada.

En resumen, Montilla experimentará un día de contrastes, con un inicio despejado que dará paso a un tiempo más inestable y húmedo por la tarde, lo que requerirá que los habitantes estén preparados para la lluvia y el viento.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-27T21:02:13.