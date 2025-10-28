El tiempo en Montilla: previsión meteorológica para hoy, martes 28 de octubre
Esta es la predicción del tiempo para hoy en Montilla según los datos de la AEMET
Diario Córdoba
El día de hoy, 28 de octubre de 2025, Montilla se verá afectada por un tiempo variable a lo largo de las horas. Desde la madrugada hasta la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que oscilarán entre los 17 y 16 grados . La humedad relativa será alta, alcanzando hasta el 88%, lo que podría generar una sensación de frescor en el ambiente.
A medida que avance la mañana, se espera que el cielo comience a mostrar un ligero aumento en la nubosidad, con la aparición de nubes altas a partir de las 4 de la tarde. Las temperaturas alcanzarán su punto máximo en torno a las 2 de la tarde, donde se prevé que se registren 24 grados . Sin embargo, la sensación térmica podría ser más cálida debido a la combinación de la temperatura y la humedad, que se mantendrá en torno al 50% durante las horas más cálidas del día.
A partir de la tarde, la probabilidad de precipitación aumentará significativamente. Entre la 1 y las 7 de la tarde, se estima que la probabilidad de lluvia será del 90%, y se prevé que las primeras gotas puedan comenzar a caer hacia las 5 de la tarde, con una precipitación estimada de 1 mm. Esto coincide con un incremento en la actividad de tormentas, que podría alcanzar hasta un 40% de probabilidad en ese mismo periodo.
El viento también jugará un papel importante en la jornada. Desde la mañana, se registrarán vientos del sureste con velocidades que oscilarán entre los 6 y 8 km/h, aumentando a medida que se acerque la tarde. Para la tarde, se anticipa que el viento sople con más fuerza, alcanzando rachas de hasta 41 km/h, lo que podría generar una sensación de frescura, especialmente con la llegada de las nubes y la posible lluvia.
Al caer la noche, el cielo se mantendrá cubierto, y las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, situándose en torno a los 17 grados . La humedad aumentará, alcanzando hasta un 86% hacia el final del día. La puesta de sol se producirá a las 18:24, marcando el inicio de una noche que podría ser fresca y húmeda, con la posibilidad de que las lluvias continúen durante las primeras horas de la madrugada.
En resumen, Montilla experimentará un día de contrastes, con un inicio despejado que dará paso a un tiempo más inestable y húmedo por la tarde, lo que requerirá que los habitantes estén preparados para la lluvia y el viento.
Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-27T21:02:13.
