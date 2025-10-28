El tiempo en Moguer: previsión meteorológica para hoy, martes 28 de octubre

El día de hoy, 28 de octubre de 2025, se espera en Moguer un tiempo caracterizado por la presencia de bruma y niebla en las primeras horas de la mañana, lo que podría afectar la visibilidad en las carreteras. A medida que avance el día, la situación meteorológica se tornará más estable, aunque se mantendrá un cielo mayormente cubierto. Las temperaturas oscilarán entre los 16 y 24 grados , alcanzando su punto máximo en las horas centrales de la tarde.

La humedad relativa será alta, alcanzando el 100% en las primeras horas, lo que contribuirá a la sensación de frescor y podría hacer que la bruma persista un poco más de lo habitual. A medida que el día progrese, la humedad disminuirá ligeramente, pero se mantendrá en niveles elevados, rondando el 90% hacia la tarde.

En cuanto a las precipitaciones, se prevé que sean escasas durante la mayor parte del día, con un ligero aumento en la probabilidad de lluvia hacia la tarde. Las probabilidades de precipitación son del 100% entre las 13:00 y las 19:00, lo que indica que es probable que se registren lluvias ligeras, especialmente en las horas de la tarde y la noche. Se estima que la cantidad de lluvia acumulada podría ser de hasta 1 mm, lo que no debería causar inconvenientes significativos, pero es recomendable que los ciudadanos estén preparados para posibles chubascos.

El viento soplará desde el este y sureste, con velocidades que oscilarán entre los 4 y 28 km/h. Las rachas más fuertes se registrarán en las horas de la tarde, lo que podría generar una sensación de frescor adicional. Es importante tener en cuenta que, aunque el viento no será excesivamente fuerte, podría ser suficiente para mover las nubes y contribuir a la inestabilidad del tiempo.

La probabilidad de tormentas es baja en general, con un 50% de posibilidad en las horas de la tarde y la noche. Sin embargo, no se descartan algunas tormentas aisladas, especialmente si las condiciones de humedad y temperatura se combinan de manera favorable.

En resumen, el día en Moguer se presentará con un inicio brumoso y fresco, seguido de un cielo cubierto y la posibilidad de lluvias ligeras por la tarde. Se recomienda a los ciudadanos que tomen precauciones al conducir y que estén atentos a las condiciones meteorológicas a lo largo del día.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-27T21:02:13.