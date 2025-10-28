El tiempo en Martos: previsión meteorológica para hoy, martes 28 de octubre

El día de hoy, 28 de octubre de 2025, Martos se presenta con un tiempo mayormente despejado durante las primeras horas de la jornada. Desde la medianoche hasta las 4 de la mañana, se espera un cielo completamente despejado, lo que permitirá disfrutar de un amanecer claro y fresco. Las temperaturas en este periodo oscilarán entre los 15 y 14 grados , con una humedad relativa que se mantendrá en torno al 66-65%, lo que proporcionará una sensación de frescura.

A medida que avance la mañana, el cielo comenzará a mostrar algunas nubes altas, aunque no se anticipan precipitaciones significativas. Las temperaturas irán aumentando gradualmente, alcanzando los 19 grados hacia el mediodía. La humedad relativa descenderá ligeramente, situándose en torno al 59-61%, lo que podría hacer que la sensación térmica sea un poco más cálida.

Durante la tarde, se prevé que las nubes altas se mantengan, pero el sol seguirá brillando, lo que permitirá que las temperaturas alcancen un máximo de 23 grados . Sin embargo, a partir de la tarde, especialmente entre la 1 y las 7 de la tarde, la probabilidad de precipitaciones aumentará considerablemente, alcanzando un 85% entre la 1 y las 7 de la tarde, y un 100% entre las 7 y las 9 de la noche. Esto sugiere que es muy probable que se produzcan lluvias, aunque se espera que sean escasas.

El viento soplará desde el este, con velocidades que oscilarán entre 9 y 14 km/h durante la mañana y la tarde, aumentando a 18 km/h en la tarde. Hacia la noche, el viento cambiará de dirección hacia el sur y su velocidad podría alcanzar hasta 14 km/h. La combinación de viento y humedad podría hacer que la sensación térmica sea más fresca al caer la noche.

A medida que se acerque la noche, el cielo se tornará más cubierto, y las temperaturas comenzarán a descender, situándose en torno a los 20 grados hacia las 6 de la tarde. La probabilidad de tormentas también se incrementará, alcanzando un 65% entre las 7 y las 9 de la noche, lo que sugiere que los residentes de Martos deben estar preparados para posibles tormentas y lluvias.

En resumen, el día de hoy en Martos se caracterizará por un inicio despejado, seguido de un aumento en la nubosidad y la probabilidad de lluvias por la tarde y la noche. Se recomienda a los ciudadanos que lleven paraguas y se mantengan informados sobre las condiciones meteorológicas a medida que avanza el día.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-27T21:02:13.