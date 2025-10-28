El tiempo en Marchena: previsión meteorológica para hoy, martes 28 de octubre

El día de hoy, 28 de octubre de 2025, Marchena se despertará bajo un cielo mayormente despejado, con algunas nubes altas que podrían aparecer a lo largo de la jornada. Las temperaturas oscilarán entre los 18°C por la mañana y alcanzarán un máximo de 27°C durante la tarde, proporcionando un ambiente cálido y agradable para disfrutar de actividades al aire libre.

La humedad relativa será alta, comenzando en un 98% al amanecer y disminuyendo gradualmente a lo largo del día, alcanzando un 49% en las horas más cálidas. Esto sugiere que, aunque el día será mayormente soleado, la sensación de calor podría ser un poco más intensa debido a la humedad presente en el ambiente.

En cuanto al viento, se espera que sople desde el sur y sureste, con velocidades que variarán entre 4 y 12 km/h. Durante la tarde, se prevé que el viento alcance su máxima intensidad, con ráfagas que podrían llegar hasta los 23 km/h. Esto podría proporcionar un alivio agradable del calor, especialmente en las horas pico de temperatura.

La probabilidad de precipitación es muy baja, con un 0% de posibilidades durante la mayor parte del día. Sin embargo, hacia la tarde y la noche, la probabilidad de tormentas aumenta significativamente, alcanzando un 65% entre las 19:00 y 01:00. Esto indica que, aunque el día comenzará soleado, es recomendable estar preparado para posibles lluvias y tormentas eléctricas en la noche.

La precipitación acumulada esperada es mínima, con valores que apenas alcanzan los 0.5 mm en las horas de la tarde. Esto sugiere que, si bien hay una posibilidad de lluvia, no se anticipan lluvias intensas. Sin embargo, es prudente que los residentes de Marchena mantengan un ojo en el cielo y estén preparados para cualquier cambio repentino en las condiciones meteorológicas.

En resumen, el día de hoy en Marchena se presentará como un día mayormente soleado y cálido, con un aumento en la nubosidad y la posibilidad de tormentas hacia la noche. Los ciudadanos deben disfrutar del buen tiempo durante el día, pero también estar atentos a las alertas meteorológicas conforme avance la jornada.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-27T21:02:13.