El tiempo en Mairena del Aljarafe: previsión meteorológica para hoy, martes 28 de octubre
Esta es la predicción del tiempo para hoy en Mairena del Aljarafe según los datos de la AEMET
Diario Córdoba
El día de hoy, 28 de octubre de 2025, Mairena del Aljarafe se presenta con un tiempo variado a lo largo de las horas. Desde la madrugada, el cielo ha estado despejado, lo que ha permitido disfrutar de una temperatura agradable que ronda los 18 grados . A medida que avanza la mañana, se espera que la temperatura se mantenga estable, alcanzando un máximo de 27 grados en las horas centrales del día.
A partir de la tarde, el cielo comenzará a cubrirse, pasando de un estado poco nuboso a un cielo más cubierto. Esto se debe a la llegada de un sistema de nubes que traerá consigo un aumento en la probabilidad de precipitaciones. En particular, se prevé que entre las 13:00 y las 19:00 horas, la probabilidad de lluvia sea del 100%, con acumulaciones que podrían alcanzar hasta 0.6 mm. Las condiciones de humedad también se incrementarán, alcanzando niveles del 55% al 91% en las horas de la tarde.
El viento, que ha soplado desde el noroeste a una velocidad de 4 km/h en la madrugada, se intensificará a lo largo del día, alcanzando ráfagas de hasta 39 km/h desde el suroeste en la tarde. Esto podría generar una sensación térmica más fresca, especialmente cuando se combine con la humedad elevada.
En cuanto a la probabilidad de tormentas, se estima que habrá un 40% de posibilidad de que se produzcan en la franja horaria de 13:00 a 19:00, lo que podría generar un ambiente más inestable. Por lo tanto, se recomienda a los ciudadanos que estén atentos a las actualizaciones meteorológicas y que tomen precauciones si planean actividades al aire libre.
A medida que se acerque la noche, las condiciones meteorológicas se estabilizarán, con un cielo mayormente cubierto y temperaturas que descenderán a los 18 grados hacia el final del día. La humedad relativa se mantendrá alta, lo que podría dar lugar a la formación de niebla en las primeras horas de la mañana del día siguiente.
En resumen, el tiempo en Mairena del Aljarafe para hoy será mayormente cálido y soleado en la mañana, con un cambio hacia un ambiente más nublado y potencialmente lluvioso en la tarde. Se aconseja a la población que esté preparada para posibles lluvias y tormentas, especialmente durante las horas centrales del día.
Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-27T21:02:13.
- Las Tendillas de Córdoba, una plaza centenaria
- Fotografías para la historia: las Tendillas de Córdoba, una plaza centenaria
- El Museo del Turrón de Rute muestra una aldea de galletas y merengue en esta campaña navideña
- El cordobés buscado en Alemania es el hijo del alcalde de Doña Mencía
- El pueblo de Córdoba que dejó atrás su origen sobre una colina y los restos de un importante recinto fortificado
- Alberto González, técnico del Albacete: “El Córdoba CF lleva haciendo las cosas bien desde hace años”
- Asentamientos rumanos en Córdoba: una historia de supervivencia diaria que acorta la vida
- La Cata de Moriles alcanza su ecuador con un brindis a la innovación y la tradición