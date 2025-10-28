El tiempo en Mairena del Aljarafe: previsión meteorológica para hoy, martes 28 de octubre

El día de hoy, 28 de octubre de 2025, Mairena del Aljarafe se presenta con un tiempo variado a lo largo de las horas. Desde la madrugada, el cielo ha estado despejado, lo que ha permitido disfrutar de una temperatura agradable que ronda los 18 grados . A medida que avanza la mañana, se espera que la temperatura se mantenga estable, alcanzando un máximo de 27 grados en las horas centrales del día.

A partir de la tarde, el cielo comenzará a cubrirse, pasando de un estado poco nuboso a un cielo más cubierto. Esto se debe a la llegada de un sistema de nubes que traerá consigo un aumento en la probabilidad de precipitaciones. En particular, se prevé que entre las 13:00 y las 19:00 horas, la probabilidad de lluvia sea del 100%, con acumulaciones que podrían alcanzar hasta 0.6 mm. Las condiciones de humedad también se incrementarán, alcanzando niveles del 55% al 91% en las horas de la tarde.

El viento, que ha soplado desde el noroeste a una velocidad de 4 km/h en la madrugada, se intensificará a lo largo del día, alcanzando ráfagas de hasta 39 km/h desde el suroeste en la tarde. Esto podría generar una sensación térmica más fresca, especialmente cuando se combine con la humedad elevada.

En cuanto a la probabilidad de tormentas, se estima que habrá un 40% de posibilidad de que se produzcan en la franja horaria de 13:00 a 19:00, lo que podría generar un ambiente más inestable. Por lo tanto, se recomienda a los ciudadanos que estén atentos a las actualizaciones meteorológicas y que tomen precauciones si planean actividades al aire libre.

A medida que se acerque la noche, las condiciones meteorológicas se estabilizarán, con un cielo mayormente cubierto y temperaturas que descenderán a los 18 grados hacia el final del día. La humedad relativa se mantendrá alta, lo que podría dar lugar a la formación de niebla en las primeras horas de la mañana del día siguiente.

En resumen, el tiempo en Mairena del Aljarafe para hoy será mayormente cálido y soleado en la mañana, con un cambio hacia un ambiente más nublado y potencialmente lluvioso en la tarde. Se aconseja a la población que esté preparada para posibles lluvias y tormentas, especialmente durante las horas centrales del día.

