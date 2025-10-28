El tiempo en Mairena del Alcor: previsión meteorológica para hoy, martes 28 de octubre

El día de hoy, 28 de octubre de 2025, Mairena del Alcor se presenta con un tiempo mayormente despejado durante las primeras horas de la mañana. A medida que avanza el día, se espera que el cielo se mantenga poco nuboso, con algunas nubes altas que podrían aparecer en la tarde, pero sin afectar significativamente la luminosidad. Las temperaturas oscilarán entre los 16 y 26 grados , alcanzando su punto máximo alrededor de las 14:00 horas, cuando se prevé que el termómetro marque 26 grados.

La humedad relativa será alta en las primeras horas, alcanzando el 100% en la madrugada, pero irá disminuyendo a lo largo del día, estabilizándose en torno al 60% por la tarde. Esto puede generar una sensación de bochorno, especialmente en las horas más cálidas. La bruma matutina, que se espera en las primeras horas, podría hacer que la visibilidad sea un poco reducida, pero se disipará rápidamente, dando paso a un día más claro.

En cuanto al viento, se anticipa que sople de dirección este, con velocidades que variarán entre 4 y 12 km/h. Sin embargo, se prevén ráfagas más intensas en la tarde, alcanzando hasta 30 km/h, lo que podría generar una sensación de frescor en el ambiente. A medida que el día avance, el viento podría cambiar a dirección sur, lo que podría influir en la temperatura, manteniéndola en niveles agradables.

Respecto a la probabilidad de precipitación, se estima que será baja durante la mayor parte del día, con un 0% de posibilidad hasta la tarde. Sin embargo, a partir de las 13:00 horas, la probabilidad de lluvia aumenta considerablemente, alcanzando un 100% entre las 13:00 y las 19:00 horas. Esto sugiere que es posible que se produzcan lluvias ligeras, especialmente en la tarde, aunque la cantidad esperada no será significativa.

La probabilidad de tormenta también se incrementa en la tarde, alcanzando un 60% entre las 19:00 y las 21:00 horas. Por lo tanto, es recomendable que los habitantes de Mairena del Alcor estén preparados para posibles cambios en el tiempo a medida que se acerque la tarde. En resumen, el día comenzará con condiciones agradables, pero se recomienda estar atentos a la evolución del tiempo a medida que avanza el día.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-27T21:02:13.