El tiempo en Lucena: previsión meteorológica para hoy, martes 28 de octubre

El día de hoy, 28 de octubre de 2025, Lucena se despertará bajo un cielo mayormente despejado durante las primeras horas de la mañana. Las temperaturas oscilarán entre los 16°C y 15°C, lo que proporcionará un ambiente fresco y agradable para comenzar la jornada. La humedad relativa se mantendrá alta, alcanzando un 89% al amanecer, lo que podría generar una sensación de frescura en el aire.

A medida que avance la mañana, se espera que las temperaturas aumenten ligeramente, alcanzando los 19°C hacia el mediodía. Sin embargo, a partir de la tarde, el cielo comenzará a cubrirse con nubes altas, lo que indicará un cambio en las condiciones meteorológicas. La probabilidad de precipitación aumentará considerablemente, alcanzando un 90% entre las 13:00 y las 19:00 horas, lo que sugiere que es muy probable que se produzcan lluvias en este periodo.

El viento soplará desde el sureste, con velocidades que oscilarán entre 6 y 10 km/h en las primeras horas, aumentando a medida que avanza el día. Hacia la tarde, se prevé que el viento alcance rachas de hasta 35 km/h, lo que podría generar una sensación de frescura adicional. La dirección del viento cambiará a sur, lo que podría influir en la temperatura, manteniéndola en torno a los 22°C por la tarde.

La tarde será muy nubosa, con un cielo cubierto que podría traer consigo lluvias escasas. La probabilidad de tormenta también se incrementará, alcanzando un 65% entre las 19:00 y las 01:00 horas del día siguiente. Esto sugiere que los lucentinos deben estar preparados para posibles tormentas eléctricas y chubascos, especialmente en las horas nocturnas.

A medida que caiga la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, situándose en torno a los 18°C. La humedad relativa también aumentará, alcanzando un 83% hacia la medianoche. Los lucentinos deben estar atentos a las condiciones meteorológicas, ya que la combinación de nubes, viento y probabilidad de lluvia podría afectar sus planes al aire libre.

En resumen, el día de hoy en Lucena se caracterizará por un inicio despejado, seguido de un aumento en la nubosidad y la probabilidad de lluvias y tormentas por la tarde y noche. Es recomendable llevar paraguas y estar preparados para cambios bruscos en el tiempo.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-27T21:02:13.