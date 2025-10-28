El tiempo en Lora del Río: previsión meteorológica para hoy, martes 28 de octubre

El día de hoy, 28 de octubre de 2025, Lora del Río se despertará con un cielo mayormente despejado durante las primeras horas de la mañana. A medida que avance el día, se espera que las nubes altas comiencen a cubrir el cielo, especialmente a partir de la tarde. Las temperaturas oscilarán entre los 16 y 28 grados , alcanzando su punto máximo alrededor de las 15:00 horas, cuando se prevé que el termómetro marque 28 grados. Por la mañana, las temperaturas serán más frescas, rondando los 18 grados, y descenderán ligeramente hacia la tarde.

La humedad relativa será alta en las primeras horas del día, alcanzando un 96% al amanecer, lo que podría generar una sensación de bochorno. Sin embargo, a medida que el día avanza, la humedad disminuirá, estabilizándose en torno al 66% por la tarde. Esto podría contribuir a una sensación más agradable, aunque la bruma matutina podría ser un factor a tener en cuenta para quienes planeen actividades al aire libre.

En cuanto a las precipitaciones, no se anticipa lluvia durante la mayor parte del día, con valores de precipitación que se mantendrán en cero hasta la tarde. Sin embargo, a partir de las 16:00 horas, existe una probabilidad del 100% de lluvia, lo que sugiere que es recomendable llevar paraguas o impermeables si se tiene planeado salir. Las lluvias serán escasas, con un total estimado de 0.7 mm, pero podrían ser suficientes para mojar el suelo y refrescar el ambiente.

El viento soplará desde el noreste, con velocidades que oscilarán entre 3 y 16 km/h en las primeras horas, aumentando a medida que se acerque la tarde. Se prevé que las rachas más fuertes se registren entre las 15:00 y 16:00 horas, alcanzando hasta 35 km/h. Esto podría generar una sensación de frescura, especialmente en combinación con la disminución de la temperatura.

A medida que se acerque la noche, el cielo se mantendrá cubierto, y las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 19 grados hacia las 21:00 horas. La probabilidad de tormentas también aumentará, con un 60% de posibilidad entre las 19:00 y 21:00 horas, lo que podría traer consigo un ambiente más inestable.

En resumen, el día en Lora del Río se caracterizará por un inicio despejado, seguido de un aumento en la nubosidad y la llegada de lluvias por la tarde, lo que sugiere un cambio en las condiciones meteorológicas a medida que avanza el día.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-27T21:02:13.