El tiempo en Linares: previsión meteorológica para hoy, martes 28 de octubre

El día de hoy, 28 de octubre de 2025, se espera en Linares un tiempo mayormente despejado durante las primeras horas de la jornada. Desde la medianoche hasta las 5 de la mañana, las condiciones serán ideales para quienes disfrutan de un cielo despejado, con temperaturas que oscilarán entre los 12 y 13 grados . La humedad relativa se mantendrá en torno al 43%, lo que proporcionará una sensación de frescura agradable.

A medida que avance la mañana, el cielo comenzará a presentar algunas nubes altas, aunque no se anticipan precipitaciones significativas en este periodo. Las temperaturas alcanzarán un máximo de 18 grados alrededor de las 11 de la mañana, y la humedad comenzará a descender ligeramente, situándose en un 41%. El viento, que soplará principalmente del este y noreste, alcanzará velocidades de hasta 25 km/h, lo que podría generar una sensación de frescura adicional.

Durante la tarde, las temperaturas continuarán en ascenso, alcanzando un pico de 24 grados entre las 3 y 4 de la tarde. Sin embargo, a partir de las 4 de la tarde, se prevé un aumento en la nubosidad, con un cielo que se tornará cubierto hacia el final de la jornada. La probabilidad de precipitación comenzará a incrementarse, especialmente entre las 7 y 9 de la noche, donde se estima una probabilidad del 55% de lluvia, y un 95% entre las 9 y 10 de la noche. Esto sugiere que los habitantes de Linares deben estar preparados para la posibilidad de lluvias ligeras a moderadas en la noche.

La temperatura comenzará a descender después de las 5 de la tarde, situándose en torno a los 21 grados a las 6 de la tarde. La humedad relativa aumentará considerablemente, alcanzando un 61% hacia las 7 de la tarde y un 82% a las 8 de la noche, lo que podría hacer que la sensación térmica sea más fresca.

El viento también cambiará a lo largo del día, con ráfagas que podrían llegar a los 38 km/h en la tarde, disminuyendo a medida que se acerque la noche. En resumen, el día comenzará con un tiempo agradable y despejado, pero se recomienda a los ciudadanos de Linares que estén atentos a la evolución del tiempo, ya que se anticipan cambios significativos hacia la tarde y noche, con la posibilidad de lluvias que podrían afectar sus planes al aire libre.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-27T21:02:13.