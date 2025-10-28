El tiempo en Lepe: previsión meteorológica para hoy, martes 28 de octubre

El día de hoy, 28 de octubre de 2025, Lepe se verá afectado por condiciones meteorológicas mayormente nubladas, con la presencia de niebla en las primeras horas de la mañana. Desde la medianoche hasta las 07:00, se espera que la visibilidad sea reducida debido a la niebla, lo que podría afectar la circulación en las carreteras. A medida que avance la mañana, la niebla dará paso a un cielo cubierto, con temperaturas que oscilarán entre los 17 y 19 grados .

A partir de las 08:00, el cielo permanecerá cubierto, y las temperaturas alcanzarán un máximo de 22 grados hacia el mediodía. La humedad relativa será alta, rondando el 94%, lo que contribuirá a una sensación de bochorno a pesar de las temperaturas moderadas. Durante la tarde, se prevé que las condiciones se mantengan estables, aunque la probabilidad de lluvia comenzará a aumentar.

En la tarde, especialmente entre las 14:00 y las 18:00, se anticipa la llegada de lluvias escasas, con acumulaciones que podrían alcanzar hasta 1 mm. La probabilidad de precipitación es del 100% en este periodo, lo que sugiere que es recomendable llevar paraguas o impermeables si se planea salir. Las temperaturas comenzarán a descender ligeramente, situándose en torno a los 20 grados .

El viento será un factor notable a lo largo del día, con ráfagas que alcanzarán hasta 38 km/h, principalmente del sureste. Esto podría generar una sensación térmica más fresca, especialmente durante las horas de mayor viento. La dirección del viento cambiará a sur hacia la tarde, lo que podría influir en la sensación de frío al caer la noche.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas descenderán a unos 19 grados , y la humedad aumentará, alcanzando el 100% en las últimas horas del día. La niebla podría regresar, lo que afectará la visibilidad nuevamente. El ocaso se producirá a las 18:35, marcando el final de un día que, aunque comenzó con niebla, se tornará más inestable con la llegada de lluvias y un aumento en la actividad del viento.

En resumen, el día en Lepe se caracterizará por un tiempo mayormente nublado, con niebla en la mañana, lluvias escasas por la tarde y un viento notable que podría hacer que la sensación térmica sea más fresca de lo esperado.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-27T21:02:13.