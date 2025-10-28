El tiempo en Lebrija: previsión meteorológica para hoy, martes 28 de octubre

El día de hoy, 28 de octubre de 2025, se espera un tiempo variable en Lebrija, con predominancia de cielos poco nubosos y algunas nubes altas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará mayormente despejado, con temperaturas que rondarán los 18 grados centígrados. A medida que avance el día, se prevé un ligero aumento en la temperatura, alcanzando un máximo de 26 grados en las horas centrales.

La humedad relativa será alta, especialmente en las primeras horas, alcanzando el 100% en la madrugada y disminuyendo gradualmente a un 60% hacia el mediodía. Esto puede generar una sensación de bochorno, aunque las temperaturas se mantendrán agradables para disfrutar de actividades al aire libre.

En cuanto a la precipitación, no se anticipan lluvias significativas durante el día. Sin embargo, se prevé una probabilidad de lluvia escasa en la tarde, con un 10% de posibilidad entre las 13:00 y las 19:00 horas, aunque las cantidades esperadas son mínimas, con valores que no superan los 0.3 mm. La probabilidad de tormenta es baja, con un 35% entre las 13:00 y las 19:00 horas, lo que sugiere que, aunque hay cierta inestabilidad, es poco probable que se desarrollen fenómenos severos.

El viento soplará desde el sur y sureste, con velocidades que oscilarán entre los 4 y 22 km/h. Las rachas más fuertes se registrarán en las horas de la tarde, alcanzando hasta 45 km/h, lo que podría generar una sensación de frescor, especialmente al caer la tarde. Este viento podría ser un factor a tener en cuenta para quienes planeen actividades al aire libre, ya que podría afectar la sensación térmica.

A medida que se acerque la noche, se espera que el cielo se mantenga mayormente despejado, con temperaturas que descenderán a unos 19 grados hacia el final del día. La puesta de sol se producirá a las 18:31, marcando el inicio de una noche tranquila, ideal para disfrutar de un paseo o una cena al aire libre.

En resumen, el tiempo en Lebrija para hoy se presenta favorable, con temperaturas agradables, cielos mayormente despejados y una baja probabilidad de lluvia, lo que permitirá disfrutar de un día agradable en la localidad.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-27T21:02:13.