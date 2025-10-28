El tiempo en Jaén: previsión meteorológica para hoy, martes 28 de octubre
Esta es la predicción del tiempo para hoy en Jaén según los datos de la AEMET
Diario Córdoba
El día de hoy, 28 de octubre de 2025, se espera en Jaén un tiempo mayormente despejado durante las primeras horas de la jornada. Desde la medianoche hasta las 4 de la mañana, las temperaturas se mantendrán estables alrededor de los 16 grados , con una ligera disminución a 15 grados en las horas más tempranas. La humedad relativa será moderada, oscilando entre el 59% y el 62%, lo que proporcionará una sensación de frescura en el ambiente.
A medida que avance la mañana, el cielo permanecerá despejado hasta aproximadamente las 11 de la mañana, cuando comenzarán a aparecer nubes altas. Las temperaturas irán en aumento, alcanzando los 20 grados a las 11 de la mañana y llegando a un máximo de 24 grados a las 4 de la tarde. La humedad comenzará a descender, situándose en torno al 46% a media tarde, lo que contribuirá a una sensación más cálida.
Sin embargo, a partir de la tarde, se prevé un cambio en las condiciones meteorológicas. Desde las 5 de la tarde, el cielo se cubrirá con nubes altas y se incrementará la probabilidad de precipitaciones. La probabilidad de lluvia será del 85% entre la 1 y las 7 de la tarde, y alcanzará el 100% entre las 7 y las 9 de la noche. Las precipitaciones esperadas son escasas, con un acumulado de 0.4 mm a las 6 de la tarde y 0.1 mm a las 7 de la tarde, pero no se descartan chubascos aislados.
El viento soplará predominantemente del suroeste, con velocidades que oscilarán entre 5 y 10 km/h durante la mañana, aumentando a 20 km/h en la tarde y alcanzando rachas de hasta 31 km/h hacia las 5 de la tarde. Esto podría generar una sensación de frescura, especialmente con el aumento de la nubosidad y la llegada de las lluvias.
A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, situándose en torno a los 18 grados a las 8 de la noche. La humedad relativa aumentará, alcanzando el 73% hacia las 9 de la noche, lo que podría hacer que la sensación térmica sea más fría. En resumen, se recomienda a los habitantes de Jaén que disfruten de la mañana soleada, pero que estén preparados para un cambio en el tiempo por la tarde, con la posibilidad de lluvias y un descenso en las temperaturas.
Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-27T21:02:13.
