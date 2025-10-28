El tiempo en Isla Cristina: previsión meteorológica para hoy, martes 28 de octubre
Esta es la predicción del tiempo para hoy en Isla Cristina según los datos de la AEMET
Diario Córdoba
Hoy, 28 de octubre de 2025, Isla Cristina se verá afectada por un tiempo mayormente nublado, con la presencia de niebla en las primeras horas de la mañana. Desde la medianoche hasta las 5 de la mañana, la visibilidad se verá reducida debido a la niebla, lo que podría afectar la circulación en las carreteras. A medida que avance el día, la niebla dará paso a un cielo muy nuboso y cubierto, con posibilidades de lluvias escasas a partir de la tarde.
Las temperaturas se mantendrán estables, oscilando entre los 19 y 23 grados . En las primeras horas, se espera que la temperatura se mantenga en torno a los 19 grados, aumentando ligeramente a 20 grados hacia la mañana y alcanzando un máximo de 23 grados en la tarde. Sin embargo, a medida que caiga la noche, las temperaturas descenderán nuevamente a los 19 grados.
La humedad relativa será alta durante todo el día, comenzando en un 91% en la madrugada y alcanzando el 100% en las primeras horas de la mañana. A lo largo del día, la humedad se mantendrá entre el 75% y el 98%, lo que contribuirá a la sensación de bochorno, especialmente en las horas más cálidas.
En cuanto al viento, se prevé que sople del sureste, con velocidades que oscilarán entre 18 y 34 km/h. Las ráfagas más fuertes se sentirán en la tarde, alcanzando hasta 45 km/h, lo que podría generar un ambiente ventoso y fresco. Este viento podría ser un factor a tener en cuenta para actividades al aire libre, especialmente en la costa.
Las probabilidades de precipitación aumentan considerablemente a partir de la tarde, con un 100% de probabilidad de lluvia entre la 1 y las 7 de la tarde. Se espera que las lluvias sean ligeras, con acumulaciones que podrían llegar hasta 1 mm. Sin embargo, la lluvia no será constante, y se intercalará con momentos de nubes densas.
La probabilidad de tormentas también se sitúa en un 45% durante la tarde, lo que sugiere que podrían desarrollarse algunas tormentas aisladas. Es recomendable que los residentes y visitantes de Isla Cristina se mantengan informados sobre las condiciones meteorológicas a lo largo del día y tomen precauciones si planean actividades al aire libre.
Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-27T21:02:13.
