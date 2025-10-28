El tiempo en Huelva: previsión meteorológica para hoy, martes 28 de octubre

El día de hoy, 28 de octubre de 2025, Huelva se verá afectada por condiciones meteorológicas variadas a lo largo de las diferentes horas del día. Desde la mañana, se presentará un ambiente con bruma y niebla, especialmente en las primeras horas, lo que podría dificultar la visibilidad en las carreteras. Las temperaturas se mantendrán estables, oscilando entre los 18 y 19 grados , lo que proporcionará un tiempo relativamente templado.

A medida que avance la mañana, la niebla dará paso a un cielo cubierto, con una probabilidad de precipitación que aumentará significativamente en la tarde. Se espera que la lluvia sea escasa al principio, pero a medida que se acerque la noche, la intensidad podría aumentar, con un total acumulado de hasta 7 mm de lluvia en las últimas horas del día. La probabilidad de precipitación alcanzará el 100% entre las 13:00 y las 19:00, lo que sugiere que es recomendable llevar paraguas o impermeables si se planea salir.

El viento también jugará un papel importante en la jornada. Desde la mañana, se registrarán vientos del norte y noreste, con velocidades que oscilarán entre 4 y 6 km/h. Sin embargo, a medida que avance el día, se espera que la dirección del viento cambie hacia el sureste, aumentando su velocidad hasta alcanzar rachas de hasta 39 km/h en la tarde. Esto podría generar una sensación de frescura, especialmente con la llegada de la lluvia.

La humedad relativa se mantendrá alta durante todo el día, alcanzando el 100% en las primeras horas y disminuyendo ligeramente hacia la tarde, aunque seguirá siendo notablemente elevada. Esto, combinado con las temperaturas suaves, podría crear un ambiente algo incómodo para aquellos que son sensibles a la humedad.

En resumen, Huelva experimentará un día mayormente nublado con bruma y niebla en la mañana, seguido de un aumento en la probabilidad de lluvia por la tarde. Las temperaturas se mantendrán agradables, pero el viento y la humedad podrían hacer que la sensación térmica sea diferente. Es un día ideal para actividades en interiores, y se recomienda precaución al conducir debido a las condiciones de visibilidad reducida y la posibilidad de lluvia.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-27T21:02:13.