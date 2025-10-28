El tiempo en Huelva: previsión meteorológica para hoy, martes 28 de octubre
Esta es la predicción del tiempo para hoy en Huelva según los datos de la AEMET
Diario Córdoba
El día de hoy, 28 de octubre de 2025, Huelva se verá afectada por condiciones meteorológicas variadas a lo largo de las diferentes horas del día. Desde la mañana, se presentará un ambiente con bruma y niebla, especialmente en las primeras horas, lo que podría dificultar la visibilidad en las carreteras. Las temperaturas se mantendrán estables, oscilando entre los 18 y 19 grados , lo que proporcionará un tiempo relativamente templado.
A medida que avance la mañana, la niebla dará paso a un cielo cubierto, con una probabilidad de precipitación que aumentará significativamente en la tarde. Se espera que la lluvia sea escasa al principio, pero a medida que se acerque la noche, la intensidad podría aumentar, con un total acumulado de hasta 7 mm de lluvia en las últimas horas del día. La probabilidad de precipitación alcanzará el 100% entre las 13:00 y las 19:00, lo que sugiere que es recomendable llevar paraguas o impermeables si se planea salir.
El viento también jugará un papel importante en la jornada. Desde la mañana, se registrarán vientos del norte y noreste, con velocidades que oscilarán entre 4 y 6 km/h. Sin embargo, a medida que avance el día, se espera que la dirección del viento cambie hacia el sureste, aumentando su velocidad hasta alcanzar rachas de hasta 39 km/h en la tarde. Esto podría generar una sensación de frescura, especialmente con la llegada de la lluvia.
La humedad relativa se mantendrá alta durante todo el día, alcanzando el 100% en las primeras horas y disminuyendo ligeramente hacia la tarde, aunque seguirá siendo notablemente elevada. Esto, combinado con las temperaturas suaves, podría crear un ambiente algo incómodo para aquellos que son sensibles a la humedad.
En resumen, Huelva experimentará un día mayormente nublado con bruma y niebla en la mañana, seguido de un aumento en la probabilidad de lluvia por la tarde. Las temperaturas se mantendrán agradables, pero el viento y la humedad podrían hacer que la sensación térmica sea diferente. Es un día ideal para actividades en interiores, y se recomienda precaución al conducir debido a las condiciones de visibilidad reducida y la posibilidad de lluvia.
Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-27T21:02:13.
