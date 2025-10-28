El tiempo en Dos Hermanas: previsión meteorológica para hoy, martes 28 de octubre

El día de hoy, 28 de octubre de 2025, se espera en Dos Hermanas un tiempo mayormente cubierto, con algunas variaciones a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará despejado, pero a medida que avance la jornada, la nubosidad irá en aumento. Durante la mañana, las temperaturas oscilarán entre los 16 y 18 grados , con una humedad relativa que se mantendrá en niveles altos, alcanzando el 100% en las primeras horas.

A partir del mediodía, se prevé un ligero descenso en la temperatura, que alcanzará su punto máximo de 27 grados a las 14:00 horas. Sin embargo, la sensación térmica podría verse afectada por la presencia de viento, que soplará del sur a velocidades que oscilarán entre 10 y 19 km/h, con rachas que podrían alcanzar hasta los 34 km/h en las horas más cálidas del día. Este viento, aunque moderado, podría hacer que la sensación térmica sea más fresca de lo que indican los termómetros.

La probabilidad de precipitación aumentará significativamente en la tarde, especialmente entre las 13:00 y las 19:00 horas, donde se estima un 100% de probabilidad de lluvia. Las precipitaciones serán escasas, con acumulados que podrían llegar a 0.4 mm en las horas pico. Sin embargo, es importante estar atentos, ya que la posibilidad de tormentas también se incrementa, alcanzando un 60% en las horas de la tarde.

A medida que se acerque la noche, el cielo permanecerá cubierto, con temperaturas que descenderán a 19 grados hacia las 21:00 horas. La humedad relativa se mantendrá alta, rondando el 85%, lo que podría generar una sensación de bochorno. Las condiciones de visibilidad podrían verse afectadas por la bruma y la niebla, especialmente en las primeras horas de la mañana y durante la noche.

En resumen, el día en Dos Hermanas se caracterizará por un tiempo cambiante, con cielos cubiertos y la posibilidad de lluvias ligeras. Se recomienda a los ciudadanos que tomen precauciones ante la posibilidad de tormentas y que estén preparados para un descenso en las temperaturas hacia la noche. Mantenerse informado sobre las actualizaciones meteorológicas será clave para disfrutar de este día otoñal.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-27T21:02:13.