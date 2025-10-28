El tiempo en Écija: previsión meteorológica para hoy, martes 28 de octubre

El día de hoy, 28 de octubre de 2025, Écija se despertará bajo un cielo mayormente despejado durante las primeras horas de la mañana. Las temperaturas oscilarán entre los 18°C a las 19°C, proporcionando un ambiente fresco y agradable para comenzar la jornada. A medida que avance la mañana, se espera que la temperatura alcance su punto máximo alrededor del mediodía, llegando a los 24°C.

Sin embargo, a partir de la tarde, el panorama cambiará. Las nubes comenzarán a aumentar, y se prevé que el cielo se cubra parcialmente con nubes altas. Esto se traducirá en un descenso gradual de la temperatura, que se situará en torno a los 22°C hacia las 17:00 horas. La humedad relativa también experimentará variaciones, comenzando en un 94% por la mañana y bajando a un 70% en la tarde.

En cuanto a las precipitaciones, el día se mantendrá mayormente seco, aunque se anticipa una probabilidad de lluvia escasa en la tarde, con un 40% de probabilidad de tormenta entre las 13:00 y las 19:00 horas. Las lluvias, si se presentan, serán ligeras, con acumulaciones que no superarán los 0.6 mm. Por la noche, la probabilidad de lluvia se mantendrá baja, aunque no se descartan algunas lloviznas.

El viento será un factor a tener en cuenta, especialmente en las horas de la tarde. Se espera que sople desde el sur a una velocidad de entre 18 y 22 km/h, con ráfagas que podrían alcanzar hasta 35 km/h. Esto podría generar una sensación térmica más fresca, especialmente al caer la tarde.

A medida que se acerque la noche, el cielo se mantendrá cubierto, y las temperaturas descenderán a unos 18°C. La humedad aumentará, alcanzando niveles del 79% hacia el final del día. La puesta de sol se producirá a las 18:26, marcando el inicio de una noche que, aunque fresca, no se prevé que sea excesivamente fría.

En resumen, hoy en Écija se vivirá un día de contrastes, comenzando con un tiempo agradable y soleado, pero con la llegada de nubes y la posibilidad de lluvias ligeras en la tarde. Los ciudadanos deben estar preparados para un cambio en las condiciones meteorológicas a medida que avanza el día.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-27T21:02:13.