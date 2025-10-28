El tiempo en Coria del Río: previsión meteorológica para hoy, martes 28 de octubre

El día de hoy, 28 de octubre de 2025, Coria del Río se verá afectada por condiciones meteorológicas variadas a lo largo de las diferentes horas del día. Desde las primeras horas de la mañana, la atmósfera estará marcada por la presencia de bruma y niebla, lo que podría dificultar la visibilidad en las carreteras. Las temperaturas en este periodo inicial oscilarán entre los 16 y 18 grados , con una humedad relativa que alcanzará hasta el 100%, lo que acentuará la sensación de frescor.

A medida que avance la mañana, se espera que la niebla dé paso a un cielo cubierto, con nubes altas que dominarán el panorama. Las temperaturas se mantendrán estables, rondando los 17 grados, mientras que la humedad comenzará a descender ligeramente. Sin embargo, la probabilidad de precipitación se incrementará notablemente en la tarde, alcanzando un 100% entre las 13:00 y las 19:00 horas. Esto sugiere que es muy probable que se registren lluvias, aunque se anticipa que serán escasas, con acumulaciones que podrían llegar a 0.6 mm en total.

El viento también jugará un papel importante en la jornada. Durante la mañana, se prevé que sople desde el noreste a una velocidad de entre 2 y 5 km/h, aumentando a medida que se acerque la tarde, donde se espera que alcance hasta 25 km/h desde el sur. Esta brisa podría hacer que la sensación térmica sea más fresca, especialmente con la llegada de las nubes y la posible lluvia.

En la tarde, las temperaturas alcanzarán su punto máximo, llegando a los 27 grados , antes de descender nuevamente hacia la noche. La combinación de un cielo cubierto y la presencia de viento del sur podría generar un ambiente algo incómodo para quienes planeen actividades al aire libre. La probabilidad de tormentas también se incrementa, con un 60% de posibilidad entre las 19:00 y las 21:00 horas, lo que podría traer consigo descargas eléctricas.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender, estabilizándose en torno a los 19 grados. La humedad aumentará nuevamente, lo que podría generar una sensación de bochorno. En resumen, se recomienda a los habitantes de Coria del Río que se preparen para un día variable, con precauciones ante la niebla matutina y la posibilidad de lluvias y tormentas en la tarde y noche.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-27T21:02:13.