El tiempo en Coria del Río: previsión meteorológica para hoy, martes 28 de octubre
Esta es la predicción del tiempo para hoy en Coria del Río según los datos de la AEMET
Diario Córdoba
El día de hoy, 28 de octubre de 2025, Coria del Río se verá afectada por condiciones meteorológicas variadas a lo largo de las diferentes horas del día. Desde las primeras horas de la mañana, la atmósfera estará marcada por la presencia de bruma y niebla, lo que podría dificultar la visibilidad en las carreteras. Las temperaturas en este periodo inicial oscilarán entre los 16 y 18 grados , con una humedad relativa que alcanzará hasta el 100%, lo que acentuará la sensación de frescor.
A medida que avance la mañana, se espera que la niebla dé paso a un cielo cubierto, con nubes altas que dominarán el panorama. Las temperaturas se mantendrán estables, rondando los 17 grados, mientras que la humedad comenzará a descender ligeramente. Sin embargo, la probabilidad de precipitación se incrementará notablemente en la tarde, alcanzando un 100% entre las 13:00 y las 19:00 horas. Esto sugiere que es muy probable que se registren lluvias, aunque se anticipa que serán escasas, con acumulaciones que podrían llegar a 0.6 mm en total.
El viento también jugará un papel importante en la jornada. Durante la mañana, se prevé que sople desde el noreste a una velocidad de entre 2 y 5 km/h, aumentando a medida que se acerque la tarde, donde se espera que alcance hasta 25 km/h desde el sur. Esta brisa podría hacer que la sensación térmica sea más fresca, especialmente con la llegada de las nubes y la posible lluvia.
En la tarde, las temperaturas alcanzarán su punto máximo, llegando a los 27 grados , antes de descender nuevamente hacia la noche. La combinación de un cielo cubierto y la presencia de viento del sur podría generar un ambiente algo incómodo para quienes planeen actividades al aire libre. La probabilidad de tormentas también se incrementa, con un 60% de posibilidad entre las 19:00 y las 21:00 horas, lo que podría traer consigo descargas eléctricas.
A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender, estabilizándose en torno a los 19 grados. La humedad aumentará nuevamente, lo que podría generar una sensación de bochorno. En resumen, se recomienda a los habitantes de Coria del Río que se preparen para un día variable, con precauciones ante la niebla matutina y la posibilidad de lluvias y tormentas en la tarde y noche.
Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-27T21:02:13.
