El tiempo en Córdoba: previsión meteorológica para hoy, martes 28 de octubre

Esta es la predicción del tiempo para hoy en Córdoba según los datos de la AEMET

El día de hoy, 28 de octubre de 2025, Córdoba se presenta con un tiempo mayormente despejado durante las primeras horas de la mañana. Las temperaturas iniciales rondan los 17 grados , con una ligera disminución a 16 grados en las primeras horas del día. La humedad relativa se mantiene en un 59%, lo que proporciona una sensación de frescura en el ambiente.

A medida que avanza la mañana, se espera que la temperatura alcance un máximo de 27 grados hacia la tarde, lo que sugiere un día cálido. Sin embargo, la humedad comenzará a aumentar, alcanzando niveles del 84% en la tarde, lo que podría generar una sensación de bochorno. El viento soplará desde el sur a una velocidad de entre 14 y 19 km/h, lo que podría ofrecer algo de alivio ante el calor.

A partir de la tarde, el cielo comenzará a cubrirse con nubes altas, y se prevén intervalos nubosos que podrían traer consigo algunas lluvias escasas. La probabilidad de precipitación aumenta significativamente, alcanzando un 95% entre las 13:00 y las 19:00 horas, y un 100% entre las 19:00 y la 01:00 del día siguiente. Esto sugiere que los cordobeses deben estar preparados para la posibilidad de lluvias ligeras, especialmente en la tarde y la noche.

La probabilidad de tormentas también es notable, con un 45% de posibilidad entre las 13:00 y las 19:00 horas, y un 60% entre las 19:00 y la 01:00. Esto indica que, aunque el día comience de manera tranquila, la tarde podría traer consigo condiciones más inestables, por lo que se recomienda precaución a quienes planeen actividades al aire libre.

En cuanto a la visibilidad, se espera que se mantenga buena durante la mañana, pero podría verse afectada por la llegada de las nubes y la posible lluvia en la tarde. Los ciudadanos deben estar atentos a los cambios en el tiempo y considerar la posibilidad de llevar paraguas o impermeables si tienen planes para salir más tarde.

En resumen, Córdoba disfrutará de un inicio de día soleado y cálido, pero se anticipa un cambio significativo en las condiciones meteorológicas hacia la tarde, con la llegada de nubes y la posibilidad de lluvias. Es un día para disfrutar de la mañana al aire libre, pero con precauciones para la tarde y la noche.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-27T21:02:13.

