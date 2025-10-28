El tiempo en Castilleja de la Cuesta: previsión meteorológica para hoy, martes 28 de octubre

El día de hoy, 28 de octubre de 2025, Castilleja de la Cuesta se despertará bajo un cielo mayormente despejado, con algunas nubes altas que podrían aparecer a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, la temperatura se mantendrá en torno a los 18 grados, descendiendo ligeramente a 17 grados durante la madrugada. A medida que avance el día, se espera un ligero aumento en la temperatura, alcanzando un máximo de 26 grados en la tarde, lo que proporcionará un ambiente cálido y agradable.

La humedad relativa será alta en las primeras horas, alcanzando el 100% en la madrugada, pero irá disminuyendo a medida que el día avance, estabilizándose en torno al 55% por la tarde. Esto podría generar una sensación de frescura en las horas más tempranas, pero el tiempo se tornará más confortable conforme se acerque el mediodía.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el sur a una velocidad de 11 km/h en las primeras horas, aumentando a 16 km/h por la tarde. Las rachas máximas podrían alcanzar hasta 32 km/h, especialmente en las horas centrales del día, lo que podría generar una ligera brisa que será bien recibida en este día cálido.

La probabilidad de precipitación es baja durante la mayor parte del día, con un 0% de posibilidades hasta la tarde. Sin embargo, a partir de las 13:00 horas, la probabilidad de lluvia aumenta considerablemente, alcanzando un 100% entre las 13:00 y las 19:00 horas. Esto sugiere que es posible que se produzcan chubascos, aunque la cantidad de precipitación esperada es escasa, con valores que no superan los 0.4 mm. Por lo tanto, es recomendable que los habitantes de Castilleja de la Cuesta lleven consigo un paraguas o impermeable si planean estar al aire libre durante la tarde.

La probabilidad de tormentas también se incrementa en la tarde, alcanzando un 45% entre las 13:00 y las 19:00 horas, y un 60% entre las 19:00 y las 21:00 horas. Esto podría indicar la posibilidad de tormentas aisladas, aunque no se espera que sean severas.

En resumen, el día se presentará mayormente soleado y cálido, con un aumento en la nubosidad y la probabilidad de lluvia por la tarde. Los ciudadanos deben estar preparados para un cambio en las condiciones meteorológicas a medida que avanza el día.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-27T21:02:13.