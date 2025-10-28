El tiempo en Cartaya: previsión meteorológica para hoy, martes 28 de octubre

El día de hoy, 28 de octubre de 2025, Cartaya se verá afectada por un tiempo mayormente nublado, con la presencia de bruma y niebla en las primeras horas de la mañana. Desde las 00:00 hasta las 07:00, se espera que la visibilidad sea reducida debido a la niebla, lo que podría afectar la circulación en las carreteras. Las temperaturas durante la mañana oscilarán entre los 17 y 18 grados , con una humedad relativa alta que alcanzará hasta el 100% en algunos momentos.

A medida que avance el día, la situación meteorológica cambiará ligeramente. A partir de las 08:00, la bruma dará paso a un cielo cubierto, con temperaturas que se mantendrán en torno a los 18 grados. La humedad comenzará a descender, aunque seguirá siendo notablemente alta, rondando el 94%.

Durante la tarde, se prevé un aumento en la probabilidad de precipitaciones, especialmente entre las 14:00 y las 19:00. La probabilidad de lluvia escasa se sitúa en un 35% a las 14:00, aumentando a un 100% entre las 13:00 y las 19:00. Las precipitaciones acumuladas podrían llegar a ser de hasta 1 mm, lo que indica que, aunque no se esperan lluvias intensas, sí habrá momentos de chubascos ligeros.

El viento soplará del sureste, con rachas que alcanzarán hasta los 38 km/h en las horas más activas del día, especialmente entre las 20:00 y las 23:00. Esto podría generar una sensación térmica más fresca, a pesar de que las temperaturas se mantendrán alrededor de los 19 grados por la tarde y noche.

La visibilidad mejorará ligeramente a medida que avance el día, aunque se mantendrá un ambiente húmedo y fresco. La combinación de viento y humedad podría hacer que la sensación térmica sea más baja de lo que indican los termómetros.

En resumen, el día en Cartaya se caracterizará por un tiempo mayormente nublado, con niebla y bruma en las primeras horas, seguido de un aumento en la probabilidad de lluvias ligeras por la tarde. Se recomienda a los ciudadanos que tomen precauciones al conducir y que se preparen para un día fresco y húmedo.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-27T21:02:13.