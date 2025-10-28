El tiempo en Carmona: previsión meteorológica para hoy, martes 28 de octubre
Esta es la predicción del tiempo para hoy en Carmona según los datos de la AEMET
Diario Córdoba
El día de hoy, 28 de octubre de 2025, Carmona se presenta con un tiempo mayormente despejado durante las primeras horas de la jornada. A partir de la medianoche, el cielo se mantendrá poco nuboso, con temperaturas que rondan los 18 grados . A medida que avance la mañana, se espera que la temperatura descienda ligeramente, estabilizándose en torno a los 17 grados entre la 1 y las 3 de la madrugada.
Durante la mañana, el cielo seguirá despejado, lo que permitirá que las temperaturas alcancen un máximo de 24 grados hacia el mediodía. La humedad relativa será alta, alcanzando el 100% en las primeras horas, pero comenzará a disminuir a medida que el día avance, situándose en torno al 56% a media mañana. Esto podría generar una sensación de frescura, especialmente en las horas más tempranas.
A partir de la tarde, el cielo comenzará a cubrirse con nubes altas, aunque no se prevén precipitaciones significativas. Sin embargo, hacia las 4 de la tarde, se espera un ligero aumento en la probabilidad de lluvia, con un 5% de posibilidad de que se produzcan chubascos. La temperatura alcanzará su punto máximo de 26 grados a las 2 de la tarde, antes de descender gradualmente hacia la noche.
El viento será un factor notable a lo largo del día, con rachas que alcanzarán hasta 31 km/h en dirección suroeste durante la tarde. Esto podría generar una sensación de frescura, especialmente en las horas más calurosas. A medida que caiga la noche, el viento disminuirá, pero se mantendrá en torno a los 9 km/h.
La probabilidad de tormentas es baja durante la mayor parte del día, con un 0% en las primeras horas y un ligero aumento al 5% en la tarde. Sin embargo, la probabilidad de tormenta se incrementa considerablemente entre las 1 y las 7 de la tarde, alcanzando un 40%, lo que podría indicar la posibilidad de algún fenómeno aislado.
A medida que se acerque la noche, el cielo se mantendrá cubierto, con temperaturas que descenderán a 18 grados hacia las 10 de la noche. La humedad aumentará nuevamente, alcanzando el 91% hacia el final del día. En resumen, Carmona disfrutará de un día mayormente soleado, con algunas nubes y un ligero riesgo de lluvia por la tarde, ideal para actividades al aire libre, aunque se recomienda estar atentos a posibles cambios en el tiempo.
Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-27T21:02:13.
