El tiempo en Camas: previsión meteorológica para hoy, martes 28 de octubre

El día de hoy, 28 de octubre de 2025, se espera un tiempo variado en Camas, con predominancia de cielos cubiertos y algunas posibilidades de lluvia. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará despejado, pero a medida que avance el día, la nubosidad irá en aumento. Durante la mañana, las temperaturas oscilarán entre los 16 y 18 grados , con una humedad relativa que alcanzará el 99% al amanecer, lo que podría generar una sensación de frescor.

A partir de la tarde, se prevé un incremento en la nubosidad, con cielos muy nubosos y cubiertos. Las temperaturas alcanzarán su punto máximo alrededor de las 14:00 horas, llegando a los 27 grados . Sin embargo, la sensación térmica podría ser más baja debido a la humedad y el viento. La humedad relativa disminuirá gradualmente, situándose en torno al 51% a media tarde.

En cuanto a las precipitaciones, existe una probabilidad del 100% de lluvia entre las 13:00 y las 19:00 horas, con acumulaciones que podrían llegar a ser significativas. Se anticipa que las lluvias sean ligeras a moderadas, con valores de precipitación que podrían alcanzar hasta 0.4 mm en las horas más críticas. Es recomendable que los ciudadanos se preparen para condiciones de lluvia, especialmente durante la tarde y la noche.

El viento también jugará un papel importante en el tiempo de hoy. Se espera que sople desde el norte y el noreste, con velocidades que oscilarán entre 3 y 19 km/h. Las rachas más fuertes se registrarán en la tarde, alcanzando hasta 34 km/h, lo que podría generar una sensación de frío adicional, especialmente con la llegada de la lluvia.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, situándose en torno a los 20 grados . La probabilidad de tormentas también aumenta, con un 55% de posibilidad entre las 19:00 y las 01:00 horas. La combinación de la lluvia y el viento podría hacer que la noche sea especialmente fresca y húmeda.

En resumen, el tiempo en Camas para hoy será mayormente nublado con lluvias esperadas por la tarde y la noche. Se aconseja a los residentes que tomen precauciones y se mantengan informados sobre las condiciones meteorológicas a medida que avanza el día.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-27T21:02:13.