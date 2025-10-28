El tiempo en Camas: previsión meteorológica para hoy, martes 28 de octubre
Esta es la predicción del tiempo para hoy en Camas según los datos de la AEMET
Diario Córdoba
El día de hoy, 28 de octubre de 2025, se espera un tiempo variado en Camas, con predominancia de cielos cubiertos y algunas posibilidades de lluvia. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará despejado, pero a medida que avance el día, la nubosidad irá en aumento. Durante la mañana, las temperaturas oscilarán entre los 16 y 18 grados , con una humedad relativa que alcanzará el 99% al amanecer, lo que podría generar una sensación de frescor.
A partir de la tarde, se prevé un incremento en la nubosidad, con cielos muy nubosos y cubiertos. Las temperaturas alcanzarán su punto máximo alrededor de las 14:00 horas, llegando a los 27 grados . Sin embargo, la sensación térmica podría ser más baja debido a la humedad y el viento. La humedad relativa disminuirá gradualmente, situándose en torno al 51% a media tarde.
En cuanto a las precipitaciones, existe una probabilidad del 100% de lluvia entre las 13:00 y las 19:00 horas, con acumulaciones que podrían llegar a ser significativas. Se anticipa que las lluvias sean ligeras a moderadas, con valores de precipitación que podrían alcanzar hasta 0.4 mm en las horas más críticas. Es recomendable que los ciudadanos se preparen para condiciones de lluvia, especialmente durante la tarde y la noche.
El viento también jugará un papel importante en el tiempo de hoy. Se espera que sople desde el norte y el noreste, con velocidades que oscilarán entre 3 y 19 km/h. Las rachas más fuertes se registrarán en la tarde, alcanzando hasta 34 km/h, lo que podría generar una sensación de frío adicional, especialmente con la llegada de la lluvia.
A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, situándose en torno a los 20 grados . La probabilidad de tormentas también aumenta, con un 55% de posibilidad entre las 19:00 y las 01:00 horas. La combinación de la lluvia y el viento podría hacer que la noche sea especialmente fresca y húmeda.
En resumen, el tiempo en Camas para hoy será mayormente nublado con lluvias esperadas por la tarde y la noche. Se aconseja a los residentes que tomen precauciones y se mantengan informados sobre las condiciones meteorológicas a medida que avanza el día.
Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-27T21:02:13.
