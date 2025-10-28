El tiempo en Cabra: previsión meteorológica para hoy, martes 28 de octubre

El día de hoy, 28 de octubre de 2025, se espera en Cabra un tiempo mayormente despejado durante las primeras horas de la mañana, con temperaturas que oscilarán entre los 17 y 24 grados . La humedad relativa será alta, alcanzando un 85% al amanecer, lo que podría generar una sensación de bochorno en las primeras horas del día. A medida que avance la jornada, la temperatura irá aumentando, alcanzando su pico alrededor de las 14:00 horas, cuando se prevé que el termómetro marque 24 grados.

A partir de la tarde, el cielo comenzará a cubrirse con nubes altas, lo que podría dar lugar a un ambiente más fresco. La probabilidad de precipitación aumentará significativamente, especialmente entre las 13:00 y las 19:00 horas, con un 90% de probabilidad de lluvia en este intervalo. Las lluvias serán escasas, con acumulaciones que no superarán los 0.9 mm, pero es recomendable que los ciudadanos estén preparados para la posibilidad de chubascos ligeros.

El viento soplará desde el sur-suroeste, con rachas que alcanzarán hasta los 35 km/h en las horas más activas de la tarde. Esto podría generar una sensación térmica más baja, especialmente al caer la tarde, cuando la temperatura comenzará a descender nuevamente. A las 18:00 horas, se espera que la temperatura baje a 22 grados, y para el final del día, alrededor de las 23:00 horas, se prevé que se sitúe en torno a los 17 grados.

La probabilidad de tormentas también se incrementa en la tarde, alcanzando un 65% entre las 19:00 y las 01:00 horas. Esto sugiere que, aunque las lluvias sean ligeras, podrían ir acompañadas de actividad eléctrica, por lo que se aconseja a la población que tome precauciones si se encuentra al aire libre.

En resumen, el día comenzará con un tiempo agradable y despejado, pero se recomienda estar atentos a la evolución del tiempo a medida que se acerque la tarde, ya que las condiciones meteorológicas cambiarán rápidamente, con la llegada de nubes y la posibilidad de lluvias. La jornada finalizará con un cielo cubierto y temperaturas más frescas, marcando el inicio de un cambio en el patrón climático hacia un ambiente más invernal.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-27T21:02:13.