El tiempo en Las Cabezas de San Juan: previsión meteorológica para hoy, martes 28 de octubre

Hoy, 28 de octubre de 2025, Las Cabezas de San Juan se prepara para un día con condiciones meteorológicas variadas. Desde primeras horas de la mañana, el cielo se presentará mayormente despejado, con algunas nubes altas que podrían aparecer en el horizonte. A medida que avance la jornada, la nubosidad aumentará, especialmente en las horas centrales del día, donde se espera un cielo poco nuboso que permitirá disfrutar de momentos soleados.

La temperatura durante la mañana se mantendrá en torno a los 18 grados , descendiendo ligeramente a 17 grados en las primeras horas de la tarde. Sin embargo, a medida que se acerque la tarde, se prevé un ligero aumento, alcanzando hasta 24 grados en su punto máximo. Este ascenso en la temperatura será acompañado de una humedad relativa que oscilará entre el 50% y el 100%, lo que podría generar una sensación de bochorno en las horas más cálidas.

En cuanto al viento, se registrarán rachas que variarán a lo largo del día. Por la mañana, se espera un viento del sureste con velocidades de hasta 5 km/h, aumentando a medida que avanza el día, alcanzando picos de hasta 38 km/h en la tarde. Este viento, aunque moderado, podría generar una sensación de frescura, especialmente en las horas más calurosas.

La probabilidad de precipitación es baja durante la mayor parte del día, con un 0% de posibilidad hasta la tarde. Sin embargo, a partir de las 13:00 horas, la probabilidad de lluvia aumenta considerablemente, alcanzando un 95% entre las 13:00 y las 19:00 horas. Esto sugiere que es probable que se produzcan chubascos, especialmente en la tarde, con acumulaciones de hasta 0.7 mm de lluvia. Por lo tanto, es recomendable que los habitantes y visitantes de Las Cabezas de San Juan lleven consigo un paraguas o impermeable si planean estar al aire libre durante esas horas.

La tarde también podría traer consigo la posibilidad de tormentas, con un 65% de probabilidad entre las 19:00 y las 21:00 horas. Esto podría resultar en un final de jornada algo inestable, con cielos cubiertos y condiciones de lluvia escasa.

En resumen, el día en Las Cabezas de San Juan se caracterizará por un inicio despejado, seguido de un aumento en la nubosidad y la posibilidad de lluvias y tormentas por la tarde. Se recomienda estar preparado para cambios en el tiempo a medida que avanza el día.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-27T21:02:13.