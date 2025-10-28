El tiempo en Bormujos: previsión meteorológica para hoy, martes 28 de octubre

El día de hoy, 28 de octubre de 2025, Bormujos se despertará bajo un cielo mayormente despejado, con algunas nubes altas que podrían aparecer a lo largo de la jornada. Las temperaturas oscilarán entre los 16 y 26 grados , alcanzando su punto máximo en las horas centrales del día, lo que sugiere un ambiente cálido y agradable para disfrutar de actividades al aire libre.

Desde la madrugada, la temperatura se mantendrá en torno a los 18 grados, descendiendo ligeramente a 17 grados durante las primeras horas de la mañana. A medida que avance el día, se espera un aumento gradual, alcanzando los 26 grados hacia la tarde. Sin embargo, al caer la noche, las temperaturas volverán a descender, situándose en torno a los 18 grados a última hora.

La humedad relativa será alta durante la mañana, alcanzando el 100% en las primeras horas, lo que podría generar una sensación de bochorno. A medida que el día avance, la humedad disminuirá, estabilizándose en torno al 56-67% por la tarde, lo que contribuirá a un ambiente más cómodo.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el noreste con velocidades que oscilarán entre los 2 y 20 km/h. Las ráfagas más fuertes se sentirán durante la tarde, especialmente en las horas cercanas al ocaso, donde se registrarán vientos de hasta 32 km/h. Esto podría generar un ligero frescor, especialmente en las zonas más abiertas.

La probabilidad de precipitación es baja durante la mayor parte del día, con un 0% de posibilidad hasta la tarde. Sin embargo, a partir de las 13:00 horas, la probabilidad de lluvia aumentará considerablemente, alcanzando un 100% entre las 13:00 y las 19:00 horas. Esto sugiere que, aunque el día comience soleado, es probable que se presenten lluvias ligeras en la tarde, por lo que se recomienda llevar un paraguas si se planea salir.

La probabilidad de tormentas también se incrementa en la tarde, con un 45% entre las 13:00 y las 19:00 horas, y un 60% entre las 19:00 y la medianoche. Esto indica que, aunque el día comience de manera tranquila, es posible que se produzcan tormentas eléctricas en la tarde y noche.

En resumen, Bormujos experimentará un día cálido y mayormente despejado, con un aumento en la probabilidad de lluvias y tormentas hacia la tarde. Se aconseja a los residentes estar preparados para cambios en el tiempo y disfrutar de las horas soleadas antes de que lleguen las precipitaciones.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-27T21:02:13.