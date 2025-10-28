El tiempo en Bailén: previsión meteorológica para hoy, martes 28 de octubre

El día de hoy, 28 de octubre de 2025, Bailén se despertará con un tiempo mayormente despejado durante las primeras horas de la mañana. Las temperaturas oscilarán entre los 13 y 14 grados , lo que proporcionará un ambiente fresco y agradable para comenzar la jornada. La humedad relativa se mantendrá en torno al 45%, lo que contribuirá a una sensación de frescura en el aire.

A medida que avance la mañana, se espera que las temperaturas alcancen un máximo de 25 grados hacia la tarde, lo que hará que el tiempo sea más cálido y propicio para actividades al aire libre. Sin embargo, a partir de la tarde, se prevé un aumento en la nubosidad, con la aparición de nubes altas que podrían cubrir parcialmente el cielo. A pesar de esto, la probabilidad de precipitación se mantendrá baja hasta las primeras horas de la noche.

En cuanto al viento, se registrarán vientos del noreste con velocidades que oscilarán entre 8 y 9 km/h, lo que aportará una brisa suave y agradable a lo largo del día. Sin embargo, hacia la tarde, se anticipa un aumento en la intensidad del viento, alcanzando rachas de hasta 21 km/h, especialmente en las horas previas al ocaso.

A partir de la tarde, la probabilidad de lluvia comenzará a aumentar, especialmente entre las 19:00 y 21:00 horas, donde se estima un 100% de probabilidad de precipitaciones. Las lluvias serán ligeras, con acumulaciones que podrían llegar a 0.4 mm, lo que sugiere que, aunque no se espera un aguacero, es recomendable llevar un paraguas si se planea salir por la noche.

La temperatura comenzará a descender después de alcanzar su pico, y se espera que caiga a alrededor de 18 grados hacia la noche. La humedad relativa aumentará, alcanzando niveles del 91% hacia el final del día, lo que podría hacer que la sensación térmica sea un poco más fresca.

En resumen, Bailén disfrutará de un día mayormente soleado y cálido, con un cambio hacia un tiempo más nublado y la posibilidad de lluvias ligeras por la noche. Es un buen momento para disfrutar de actividades al aire libre durante el día, pero se recomienda estar preparado para la lluvia si se planea salir más tarde.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-27T21:02:13.