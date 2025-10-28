El tiempo en Baeza: previsión meteorológica para hoy, martes 28 de octubre

El día de hoy, 28 de octubre de 2025, Baeza se despertará bajo un cielo mayormente despejado durante las primeras horas de la mañana. Las temperaturas oscilarán entre los 14°C a las 12°C, proporcionando un ambiente fresco y agradable para comenzar la jornada. A medida que avance la mañana, se espera que la temperatura se mantenga en torno a los 12°C, con una ligera brisa proveniente del este que alcanzará velocidades de hasta 10 km/h.

A partir del mediodía, el cielo comenzará a mostrar un aumento en la nubosidad, con la aparición de nubes altas que se irán intensificando a lo largo de la tarde. La temperatura alcanzará su punto máximo alrededor de las 15:00 horas, con un valor estimado de 22°C, lo que permitirá disfrutar de un tiempo templado. Sin embargo, la sensación de calor podría verse moderada por la humedad relativa, que se situará en torno al 48%, lo que podría hacer que el ambiente se sienta un poco más pesado.

A medida que se acerque la tarde, la probabilidad de precipitación aumentará, especialmente entre las 13:00 y las 19:00 horas, donde se estima un 40% de posibilidad de lluvia. Las condiciones meteorológicas también indican un 65% de probabilidad de tormenta en este mismo periodo, lo que sugiere que es recomendable estar preparado para posibles chubascos. La precipitación acumulada podría ser de hasta 0.4 mm, aunque se espera que sea escasa.

Durante la tarde y la noche, el cielo se tornará más cubierto, con temperaturas que descenderán a 18°C hacia las 19:00 horas. La brisa del este se mantendrá, con ráfagas que podrían alcanzar hasta 27 km/h, lo que podría generar una sensación de frescor al caer la noche. La humedad aumentará, alcanzando niveles del 65% hacia la tarde y del 76% por la noche, lo que podría contribuir a un ambiente más húmedo y fresco.

En resumen, el día en Baeza se caracterizará por un inicio despejado, seguido de un aumento en la nubosidad y la posibilidad de lluvias ligeras por la tarde. Se recomienda a los ciudadanos estar atentos a las condiciones climáticas y prepararse para un cambio en el tiempo a medida que avance el día.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-27T21:02:13.