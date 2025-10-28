El tiempo en Baena: previsión meteorológica para hoy, martes 28 de octubre

El día de hoy, 28 de octubre de 2025, Baena se despertará bajo un cielo mayormente despejado durante las primeras horas de la mañana. Las temperaturas oscilarán entre los 17°C y 18°C, proporcionando un ambiente agradable para comenzar la jornada. A medida que avance el día, se espera que la temperatura alcance un máximo de 26°C en la tarde, lo que permitirá disfrutar de un tiempo templado.

Sin embargo, a partir de la tarde, el panorama cambiará gradualmente. A partir de las 15:00 horas, se prevé un aumento en la nubosidad, con la aparición de nubes altas que podrían dar paso a un cielo más cubierto. La probabilidad de precipitación se incrementará notablemente, alcanzando un 85% entre las 13:00 y las 19:00 horas, y un 95% entre las 19:00 y la 01:00 del día siguiente. Esto sugiere que es probable que se produzcan lluvias, aunque se anticipa que serán escasas.

El viento también jugará un papel importante en el tiempo de hoy. Durante la mañana, se registrarán vientos suaves del sur, con velocidades de hasta 7 km/h. Sin embargo, a medida que avance el día, se espera que el viento aumente en intensidad, alcanzando ráfagas de hasta 53 km/h por la noche. Esto podría generar una sensación de frescura, especialmente con la llegada de las nubes y la posible lluvia.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 60% por la mañana y aumentando a un 72% hacia la noche. Esto, combinado con las temperaturas más frescas, podría hacer que la sensación térmica sea más fría de lo que indican los termómetros.

En resumen, Baena experimentará un inicio de jornada soleado y cálido, pero se recomienda a los ciudadanos estar preparados para un cambio en las condiciones meteorológicas a medida que avance el día. Las lluvias ligeras y el aumento del viento podrían afectar las actividades al aire libre, especialmente en la tarde y noche. Es aconsejable llevar un paraguas y abrigarse un poco más al salir, ya que las temperaturas descenderán con la llegada de la noche.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-27T21:02:13.