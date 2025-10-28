El tiempo en Ayamonte: previsión meteorológica para hoy, martes 28 de octubre

Hoy, 28 de octubre de 2025, Ayamonte se verá afectada por un tiempo mayormente nublado, con la presencia de niebla en las primeras horas de la mañana. Desde la medianoche hasta las 6 de la mañana, se espera que la visibilidad sea reducida debido a la niebla, lo que podría afectar el tráfico y las actividades al aire libre. A medida que avance la mañana, la niebla dará paso a un cielo cubierto, que persistirá a lo largo del día.

Las temperaturas se mantendrán agradables, oscilando entre los 18 y 24 grados . En las primeras horas, se registrarán temperaturas de 19 grados, descendiendo ligeramente a 18 grados en las horas más frescas de la mañana. A medida que el día avance, se espera un ligero aumento, alcanzando un máximo de 24 grados en la tarde. La sensación térmica será moderada, gracias a la humedad relativa que se mantendrá alta, alcanzando el 100% en las primeras horas y descendiendo gradualmente a un 94% hacia el final del día.

En cuanto a las precipitaciones, se prevé que sean escasas. Durante la mañana, no se anticipa lluvia, pero a partir de la tarde, existe una probabilidad del 100% de que se produzcan lluvias ligeras, con acumulaciones que podrían llegar a 1 mm. Esto se debe a un sistema de baja presión que se aproxima, trayendo consigo un aumento en la inestabilidad atmosférica.

El viento será otro factor a tener en cuenta. Se espera que sople del sureste, con velocidades que oscilarán entre los 21 y 29 km/h. Las rachas máximas podrían alcanzar hasta 43 km/h, especialmente en las horas de la tarde, lo que podría generar una sensación de frescura en el ambiente. Este viento podría ser más intenso en zonas costeras, por lo que se recomienda precaución a quienes realicen actividades en la playa o cerca del mar.

La probabilidad de tormentas es baja, con un 5% en las primeras horas y un aumento al 50% en la tarde, lo que sugiere que, aunque hay posibilidades de tormenta, estas no son significativas. Sin embargo, es importante estar atentos a los cambios en las condiciones meteorológicas, especialmente si se planean actividades al aire libre.

En resumen, Ayamonte experimentará un día mayormente nublado con temperaturas agradables, alta humedad y la posibilidad de lluvias ligeras por la tarde. Se recomienda a los ciudadanos estar preparados para condiciones cambiantes y disfrutar de las temperaturas suaves mientras dure el día.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-27T21:02:13.