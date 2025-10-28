El tiempo en Arahal: previsión meteorológica para hoy, martes 28 de octubre

El día de hoy, 28 de octubre de 2025, Arahal se despertará bajo un cielo mayormente despejado, con algunas nubes altas que podrían aparecer a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, la temperatura se mantendrá en torno a los 18 grados, proporcionando un ambiente fresco y agradable. A medida que avance el día, se espera un ligero descenso en la temperatura, alcanzando un máximo de 27 grados en las horas centrales, lo que permitirá disfrutar de un tiempo templado ideal para actividades al aire libre.

La humedad relativa será alta durante la mañana, alcanzando el 97% al amanecer, pero se irá reduciendo gradualmente a medida que el día avance, estabilizándose en torno al 60% por la tarde. Esto podría generar una sensación de frescor, especialmente en las primeras horas, aunque el ambiente se tornará más confortable conforme se acerque la tarde.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el sureste a una velocidad de entre 4 y 6 km/h, aumentando ligeramente en intensidad hacia la tarde, donde se espera que alcance rachas de hasta 22 km/h. Este viento suave contribuirá a la sensación de frescura, especialmente en las horas más cálidas del día.

A pesar de que la probabilidad de precipitación es baja, con un 0% de posibilidad durante la mayor parte del día, se anticipa un aumento en la probabilidad de lluvia hacia la tarde, especialmente entre las 13:00 y las 19:00 horas, donde la probabilidad de tormenta se incrementa hasta un 35%. Sin embargo, las precipitaciones esperadas son escasas, con acumulaciones que no superarán los 0.3 mm, lo que sugiere que cualquier lluvia será ligera y no afectará significativamente las actividades diarias.

La tarde se presentará con un cielo parcialmente nublado, pero sin grandes cambios en las condiciones climáticas. Las temperaturas comenzarán a descender nuevamente hacia la noche, alcanzando los 21 grados a las 19:00 horas. La puesta de sol se producirá a las 18:28, marcando el final de un día que, aunque fresco, ofrecerá momentos agradables y soleados para disfrutar en Arahal.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-27T21:02:13.