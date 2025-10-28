El tiempo en Andújar: previsión meteorológica para hoy, martes 28 de octubre

El día de hoy, 28 de octubre de 2025, Andújar se despertará con un tiempo mayormente despejado durante las primeras horas de la mañana. Las temperaturas oscilarán entre los 11 y 13 grados , proporcionando un ambiente fresco y agradable para comenzar la jornada. La humedad relativa se mantendrá en torno al 57%, lo que contribuirá a una sensación de frescura en el aire.

A medida que avance la mañana, se espera que las temperaturas alcancen los 19 grados hacia el mediodía, con cielos que permanecerán mayormente despejados, aunque comenzarán a aparecer algunas nubes altas. La velocidad del viento será moderada, con ráfagas que alcanzarán hasta 11 km/h desde el sureste, lo que podría hacer que la sensación térmica sea un poco más fresca.

Por la tarde, la temperatura alcanzará su punto máximo, llegando a los 25 grados . Sin embargo, a medida que se acerque la noche, se prevé un aumento en la nubosidad, con la aparición de nubes altas y poco nuboso. La probabilidad de precipitación se incrementará, especialmente entre las 13:00 y las 19:00 horas, donde se estima un 75% de probabilidad de lluvia, aunque se espera que sea escasa. Las precipitaciones acumuladas podrían ser de hasta 0.3 mm en este periodo.

La tarde también traerá consigo un aumento en la probabilidad de tormentas, que alcanzará un 55% entre las 13:00 y las 19:00 horas, y un 60% entre las 19:00 y las 01:00 horas. Esto sugiere que, aunque el día comenzará con buen tiempo, es recomendable estar preparados para posibles cambios en las condiciones meteorológicas hacia el final de la jornada.

A medida que caiga la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, situándose en torno a los 21 grados a las 18:00 horas. La humedad relativa aumentará considerablemente, alcanzando hasta un 90% hacia la noche, lo que podría generar una sensación de bochorno. El viento, que soplará desde el sur y suroeste, será más intenso, con ráfagas que podrían llegar a los 40 km/h.

En resumen, Andújar experimentará un día con un inicio despejado y cálido, pero con un cambio notable hacia la tarde y la noche, donde la probabilidad de lluvia y tormentas aumentará, lo que podría afectar las actividades al aire libre. Es aconsejable que los residentes se mantengan informados sobre las actualizaciones meteorológicas a medida que avanza el día.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-27T21:02:13.