El tiempo en Almonte: previsión meteorológica para hoy, martes 28 de octubre

El día de hoy, 28 de octubre de 2025, Almonte se verá afectado por un tiempo mayormente brumoso y nublado, con temperaturas que oscilarán entre los 16 y 25 grados a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, la bruma será predominante, con visibilidad reducida, especialmente en las primeras horas, donde se espera que la humedad relativa alcance niveles altos, superando el 90%. Esto puede generar condiciones de niebla en algunas áreas, por lo que se recomienda precaución al conducir.

A medida que avance la jornada, la temperatura comenzará a aumentar ligeramente, alcanzando su punto máximo alrededor de las 14:00 horas, cuando se prevé que el termómetro marque 25 grados. Sin embargo, a medida que se acerque la tarde, las nubes irán aumentando, y se espera un cambio en las condiciones meteorológicas. La probabilidad de precipitación se incrementará notablemente, alcanzando un 100% entre las 13:00 y las 19:00 horas, lo que sugiere que las lluvias serán casi inevitables en este periodo.

Las precipitaciones serán escasas en su mayoría, con acumulados que no superarán los 1 mm, pero se prevén intervalos de lluvia que podrían ser más intensos en algunos momentos. La probabilidad de tormenta también es significativa, con un 50% de posibilidad entre las 13:00 y las 19:00 horas, lo que podría generar algunas tormentas aisladas en la región.

El viento soplará desde el sureste, con velocidades que oscilarán entre los 4 y 15 km/h, aumentando en intensidad durante la tarde, alcanzando rachas de hasta 28 km/h. Esto podría generar una sensación térmica más fresca, especialmente durante los momentos de lluvia.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, y se espera que la bruma regrese, acompañada de cielos cubiertos. La humedad relativa se mantendrá alta, lo que podría contribuir a la formación de niebla y bruma durante las horas nocturnas.

En resumen, el día en Almonte se caracterizará por un tiempo cambiante, con bruma y nubes en la mañana, seguido de un aumento en la probabilidad de lluvias y tormentas por la tarde. Se recomienda a los habitantes estar preparados para condiciones de visibilidad reducida y posibles cambios bruscos en el tiempo a lo largo del día.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-27T21:02:13.