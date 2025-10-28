El tiempo en Aljaraque: previsión meteorológica para hoy, martes 28 de octubre

El día de hoy, 28 de octubre de 2025, Aljaraque se verá afectado por condiciones meteorológicas mayormente nubladas, con la presencia de niebla en las primeras horas de la mañana. Desde la medianoche hasta las 07:00, la visibilidad se verá reducida debido a la niebla, lo que podría complicar la circulación vehicular. A medida que avance la mañana, se espera que la niebla se disipe, dando paso a un cielo cubierto que persistirá durante gran parte del día.

Las temperaturas oscilarán entre los 16 y 23 grados , alcanzando su punto máximo alrededor de las 13:00. La sensación térmica será agradable, aunque la humedad relativa se mantendrá alta, alcanzando el 100% en las primeras horas y descendiendo gradualmente a un 73% hacia el mediodía. Esto puede generar una sensación de bochorno, especialmente en las horas más cálidas.

En cuanto a las precipitaciones, se prevé que la lluvia sea escasa durante la mañana, con acumulados que no superarán los 0.6 mm hasta las 14:00. Sin embargo, a partir de la tarde, la probabilidad de lluvia aumentará significativamente, alcanzando un 100% entre las 13:00 y las 19:00. Se anticipa que las lluvias serán más intensas hacia la tarde y la noche, con acumulados que podrían llegar a 9 mm hacia el final del día.

El viento soplará desde el noreste en las primeras horas, con velocidades que oscilarán entre 5 y 10 km/h. A medida que avance el día, el viento cambiará a dirección este y sureste, aumentando su intensidad, especialmente por la tarde, donde se registrarán ráfagas de hasta 39 km/h. Esto podría generar un ambiente fresco y dinámico, especialmente durante las horas de mayor actividad.

La probabilidad de tormentas también es notable, con un 45% de posibilidad de tormentas eléctricas entre las 13:00 y las 19:00. Los ciudadanos deben estar atentos a las alertas meteorológicas, ya que las condiciones podrían cambiar rápidamente.

En resumen, Aljaraque experimentará un día mayormente nublado con niebla en la mañana, temperaturas agradables, y un aumento en la probabilidad de lluvias y tormentas hacia la tarde. Se recomienda a la población que tome precauciones al conducir y esté preparada para posibles cambios en el tiempo a lo largo del día.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-27T21:02:13.