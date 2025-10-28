El tiempo en La Algaba: previsión meteorológica para hoy, martes 28 de octubre

El día de hoy, 28 de octubre de 2025, La Algaba se despertará bajo un cielo mayormente cubierto, con la presencia de bruma y niebla en las primeras horas de la mañana. Las condiciones de visibilidad se verán afectadas, especialmente en las primeras horas, con una humedad relativa que alcanzará el 100% en algunos momentos. Se recomienda a los conductores y peatones que tomen precauciones al desplazarse.

A medida que avance la mañana, la niebla dará paso a nubes altas, aunque la sensación de humedad persistirá. Las temperaturas oscilarán entre los 16 y 18 grados , proporcionando un ambiente fresco pero agradable. A mediodía, se espera que la temperatura alcance su punto máximo, llegando a los 24 grados, lo que permitirá disfrutar de un tiempo templado para actividades al aire libre.

Sin embargo, a partir de la tarde, las condiciones meteorológicas comenzarán a cambiar. La probabilidad de precipitación aumentará significativamente, alcanzando un 100% entre las 13:00 y las 19:00 horas. Esto se verá acompañado de un incremento en la actividad eléctrica, con una probabilidad de tormenta del 35% durante la misma franja horaria. Los ciudadanos deben estar preparados para la posibilidad de lluvias escasas, que se prevén en torno a los 0.3 mm a 0.5 mm, lo que podría generar charcos y resbalones en las calles.

El viento soplará desde el suroeste, con rachas que podrían alcanzar hasta los 39 km/h en las horas más intensas de la tarde. Esto podría generar una sensación térmica más fresca, especialmente al caer la tarde, cuando las temperaturas comenzarán a descender nuevamente hacia los 19 grados. La combinación de viento y lluvia podría hacer que la tarde sea menos agradable para actividades al aire libre.

A medida que se acerque la noche, el cielo permanecerá cubierto, y las temperaturas continuarán bajando, alcanzando los 18 grados hacia el final del día. La humedad relativa se mantendrá alta, lo que podría generar una sensación de bochorno. La puesta de sol se producirá a las 18:30, marcando el final de un día que, aunque comenzó con condiciones favorables, se tornará más inestable a medida que avance la tarde.

Se aconseja a los habitantes de La Algaba que se mantengan informados sobre las actualizaciones meteorológicas y que tomen las precauciones necesarias ante la posibilidad de lluvias y tormentas.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-27T21:02:13.