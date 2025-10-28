El tiempo en Alcalá la Real: previsión meteorológica para hoy, martes 28 de octubre

El día de hoy, 28 de octubre de 2025, Alcalá la Real se despertará bajo un cielo mayormente despejado durante las primeras horas de la mañana. Las temperaturas oscilarán entre los 13 grados centígrados al amanecer y descenderán ligeramente a 12 grados en las horas más frescas de la madrugada. A medida que avance la mañana, se espera que la temperatura alcance los 15 grados hacia el mediodía, proporcionando un ambiente agradable para las actividades al aire libre.

A partir de la tarde, el cielo comenzará a cubrirse con nubes altas, lo que marcará un cambio en las condiciones meteorológicas. Las temperaturas alcanzarán su punto máximo en torno a los 22 grados a media tarde, ofreciendo un tiempo templado. Sin embargo, la probabilidad de precipitación aumentará significativamente, especialmente entre las 13:00 y las 19:00 horas, donde se prevé un 95% de probabilidad de lluvia. Esto sugiere que los habitantes de Alcalá la Real deben estar preparados para la posibilidad de chubascos, aunque se anticipa que la cantidad de lluvia será escasa, con acumulaciones que podrían rondar los 0.5 mm.

El viento soplará desde el sur y sureste, con velocidades que oscilarán entre los 6 y 15 km/h en las primeras horas, aumentando a medida que avanza el día. En la tarde, se prevén rachas de viento que podrían alcanzar hasta 36 km/h, lo que podría generar una sensación de frescor, especialmente al caer la tarde. Este aumento en la velocidad del viento, combinado con la llegada de nubes, podría hacer que la temperatura se sienta más baja de lo que realmente es.

La humedad relativa se mantendrá alta, comenzando en un 82% por la mañana y descendiendo gradualmente a un 66% hacia la tarde. Esto, junto con la posibilidad de lluvia, podría generar un ambiente algo bochornoso en las horas previas a la tormenta. La probabilidad de tormentas eléctricas también es notable, con un 50% de posibilidad entre las 13:00 y las 19:00 horas, y un 60% entre las 19:00 y la medianoche.

A medida que se acerque la noche, el cielo se mantendrá cubierto, y las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 15 grados hacia la medianoche. Los residentes deben estar atentos a las condiciones cambiantes y considerar llevar paraguas o impermeables si planean salir por la tarde o noche.

