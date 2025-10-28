El tiempo en Alcalá de Guadaíra: previsión meteorológica para hoy, martes 28 de octubre

El día de hoy, 28 de octubre de 2025, Alcalá de Guadaíra se presenta con un tiempo variado a lo largo de las diferentes horas. Desde la madrugada, el cielo se mantendrá despejado, lo que permitirá disfrutar de un inicio de jornada con temperaturas agradables. A las 00:00 horas, la temperatura se sitúa en 19 grados , con una humedad relativa del 99%, lo que indica un ambiente bastante húmedo.

A medida que avanza la mañana, el cielo permanecerá poco nuboso, con temperaturas que oscilarán entre los 18 y 19 grados. La bruma y la niebla que se han registrado en las primeras horas del día irán desapareciendo, dando paso a un ambiente más claro. Sin embargo, la humedad seguirá siendo alta, alcanzando el 100% en las primeras horas, lo que podría generar sensaciones de frescor.

Durante la tarde, se espera un aumento en la temperatura, alcanzando un máximo de 27 grados a las 14:00 horas. A esta hora, la humedad comenzará a descender, situándose en un 49%, lo que hará que el calor se sienta más llevadero. El viento soplará del sur a una velocidad de 10 km/h, aumentando a 13 km/h en las horas posteriores, lo que contribuirá a una sensación de frescura en el ambiente.

A partir de las 15:00 horas, el cielo comenzará a cubrirse, y se prevé que se mantenga cubierto durante el resto de la tarde y la noche. Las probabilidades de precipitación aumentan considerablemente, alcanzando un 100% entre las 13:00 y las 19:00 horas. Se espera que la lluvia sea escasa, con acumulaciones que podrían llegar a 0.4 mm en las horas de mayor actividad. La probabilidad de tormenta también se incrementa, alcanzando un 40% en la tarde y un 60% hacia la noche.

A medida que se acerca la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, situándose en torno a los 20 grados a las 21:00 horas. La humedad relativa aumentará, alcanzando un 87%, lo que podría generar una sensación de bochorno. El viento, que soplará del sur-sureste, podría alcanzar rachas de hasta 21 km/h, lo que podría hacer que la sensación térmica sea más fresca.

En resumen, el día en Alcalá de Guadaíra se caracterizará por un inicio despejado, seguido de un aumento de nubosidad y la posibilidad de lluvias ligeras por la tarde y la noche. Se recomienda a los ciudadanos estar preparados para cambios en el tiempo y disfrutar de las horas de sol antes de que lleguen las precipitaciones.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-27T21:02:13.