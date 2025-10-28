El tiempo en Alcalá de Guadaíra: previsión meteorológica para hoy, martes 28 de octubre
Esta es la predicción del tiempo para hoy en Alcalá de Guadaíra según los datos de la AEMET
Diario Córdoba
El día de hoy, 28 de octubre de 2025, Alcalá de Guadaíra se presenta con un tiempo variado a lo largo de las diferentes horas. Desde la madrugada, el cielo se mantendrá despejado, lo que permitirá disfrutar de un inicio de jornada con temperaturas agradables. A las 00:00 horas, la temperatura se sitúa en 19 grados , con una humedad relativa del 99%, lo que indica un ambiente bastante húmedo.
A medida que avanza la mañana, el cielo permanecerá poco nuboso, con temperaturas que oscilarán entre los 18 y 19 grados. La bruma y la niebla que se han registrado en las primeras horas del día irán desapareciendo, dando paso a un ambiente más claro. Sin embargo, la humedad seguirá siendo alta, alcanzando el 100% en las primeras horas, lo que podría generar sensaciones de frescor.
Durante la tarde, se espera un aumento en la temperatura, alcanzando un máximo de 27 grados a las 14:00 horas. A esta hora, la humedad comenzará a descender, situándose en un 49%, lo que hará que el calor se sienta más llevadero. El viento soplará del sur a una velocidad de 10 km/h, aumentando a 13 km/h en las horas posteriores, lo que contribuirá a una sensación de frescura en el ambiente.
A partir de las 15:00 horas, el cielo comenzará a cubrirse, y se prevé que se mantenga cubierto durante el resto de la tarde y la noche. Las probabilidades de precipitación aumentan considerablemente, alcanzando un 100% entre las 13:00 y las 19:00 horas. Se espera que la lluvia sea escasa, con acumulaciones que podrían llegar a 0.4 mm en las horas de mayor actividad. La probabilidad de tormenta también se incrementa, alcanzando un 40% en la tarde y un 60% hacia la noche.
A medida que se acerca la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, situándose en torno a los 20 grados a las 21:00 horas. La humedad relativa aumentará, alcanzando un 87%, lo que podría generar una sensación de bochorno. El viento, que soplará del sur-sureste, podría alcanzar rachas de hasta 21 km/h, lo que podría hacer que la sensación térmica sea más fresca.
En resumen, el día en Alcalá de Guadaíra se caracterizará por un inicio despejado, seguido de un aumento de nubosidad y la posibilidad de lluvias ligeras por la tarde y la noche. Se recomienda a los ciudadanos estar preparados para cambios en el tiempo y disfrutar de las horas de sol antes de que lleguen las precipitaciones.
Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-27T21:02:13.
