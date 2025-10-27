El tiempo en El Viso del Alcor: previsión meteorológica para hoy, lunes 27 de octubre

El Viso del Alcor se prepara para un día mayormente cubierto con la posibilidad de lluvias escasas. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una temperatura constante de 17 grados . La humedad relativa se mantendrá alta, alcanzando el 100% en las primeras horas, lo que podría generar una sensación de bochorno.

A medida que avance la mañana, se espera que la temperatura se mantenga en torno a los 17 grados, con ligeras variaciones. La probabilidad de precipitación será del 20% entre la 1 y las 7 de la mañana, aumentando a un 30% entre las 7 y las 1 de la tarde, y alcanzando un 60% entre la 1 y las 7 de la tarde. Esto sugiere que las horas centrales del día podrían ser las más propensas a recibir alguna lluvia, aunque se anticipa que será escasa.

El viento soplará desde el sur y el sureste, con velocidades que oscilarán entre 2 y 11 km/h en las primeras horas, aumentando a 16 km/h en la tarde. Las rachas máximas podrían alcanzar hasta 26 km/h, lo que podría generar una sensación de frescura a pesar de las temperaturas moderadas. La dirección del viento cambiará a medida que avance el día, lo que podría influir en la sensación térmica.

A partir de la tarde, la temperatura comenzará a ascender ligeramente, alcanzando un máximo de 24 grados hacia las 3 y 4 de la tarde. Sin embargo, la nubosidad persistente podría limitar el calentamiento del ambiente. La probabilidad de tormenta también se incrementa, alcanzando un 55% entre la 1 y las 7 de la tarde, lo que podría generar algunas tormentas aisladas.

Hacia el final de la tarde, la temperatura comenzará a descender, situándose en torno a los 22 grados a las 6 de la tarde. La humedad relativa también comenzará a bajar, aunque se mantendrá en niveles relativamente altos, alrededor del 69%. La noche se presentará despejada, con temperaturas que rondarán los 19 grados, lo que permitirá disfrutar de un ambiente más fresco y agradable.

En resumen, el día en El Viso del Alcor se caracterizará por un cielo cubierto, con posibilidades de lluvia y tormentas, temperaturas moderadas y un viento que aportará algo de frescura. Es recomendable llevar paraguas y abrigarse un poco, especialmente durante las horas de mayor nubosidad y probabilidad de lluvia.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-26T21:02:13.