El tiempo en Utrera: previsión meteorológica para hoy, lunes 27 de octubre

El día de hoy, 27 de octubre de 2025, Utrera se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con intervalos de nubosidad y la posibilidad de lluvias escasas a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una ligera probabilidad de precipitación del 40% entre la 1:00 y las 7:00, aumentando a un 55% entre las 7:00 y las 1:00 de la tarde. A medida que avance la jornada, la probabilidad de lluvia se mantendrá presente, especialmente en las horas centrales, donde se espera que alcance un 85% entre la 1:00 y las 7:00 de la tarde.

Las temperaturas en Utrera oscilarán entre los 16 y 25 grados , alcanzando su punto máximo en las horas de la tarde. A primera hora, se registrarán temperaturas alrededor de los 18 grados, descendiendo ligeramente a 17 grados en las primeras horas del día. Sin embargo, a medida que el sol se eleva, se espera un aumento gradual, alcanzando los 25 grados hacia la tarde, antes de descender nuevamente a 19 grados al caer la noche.

La humedad relativa será alta, comenzando en un 100% en las primeras horas y disminuyendo gradualmente a lo largo del día, aunque se mantendrá por encima del 60% en la mayoría de las horas. Esto puede contribuir a una sensación de bochorno, especialmente en las horas más cálidas.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el sur y el sureste, con velocidades que oscilarán entre 2 y 12 km/h. Las rachas máximas podrían alcanzar hasta 23 km/h en las horas de la tarde, lo que podría generar una sensación de frescura, especialmente en combinación con la alta humedad.

A medida que se acerque la tarde, el cielo podría presentar intervalos nubosos, pero se espera que haya momentos de claridad, especialmente hacia el final del día. La puesta de sol está programada para las 18:31, lo que ofrecerá una oportunidad para disfrutar de un atardecer, aunque con un fondo nublado.

En resumen, el día en Utrera se caracterizará por un tiempo mayormente cubierto, con temperaturas agradables y la posibilidad de lluvias ligeras. Se recomienda a los ciudadanos estar preparados para cambios en el tiempo y disfrutar de las horas más cálidas del día, mientras se mantiene alerta ante la posibilidad de precipitaciones.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-26T21:02:13.