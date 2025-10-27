El tiempo en Úbeda: previsión meteorológica para hoy, lunes 27 de octubre

El día de hoy, 27 de octubre de 2025, se espera un tiempo mayormente despejado en Úbeda, con temperaturas que oscilarán entre los 9 y 20 grados a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará sin nubes, lo que permitirá que los rayos del sol calienten el ambiente, alcanzando una temperatura mínima de 9 grados a las 6 de la mañana. A medida que avance la jornada, se prevé un aumento gradual en la temperatura, alcanzando su punto máximo alrededor de las 4 de la tarde, cuando se espera que el termómetro marque 20 grados.

La humedad relativa será un factor a tener en cuenta, comenzando en un 85% a primera hora y disminuyendo a lo largo del día, llegando a un 31% en las horas más cálidas. Esto sugiere que, aunque el día será soleado, la sensación térmica podría ser más fresca en las primeras horas, especialmente para aquellos que salgan temprano.

En cuanto al viento, se anticipa que soplará desde el noreste, con velocidades que variarán entre 4 y 10 km/h. Durante la mañana, el viento será más suave, alcanzando su máxima velocidad de 10 km/h a las 1 de la tarde. Este viento ligero contribuirá a una sensación de frescura, especialmente en las horas más templadas del día.

No se prevén precipitaciones en ninguna parte del día, lo que significa que los residentes de Úbeda pueden disfrutar de actividades al aire libre sin preocuparse por la lluvia. La probabilidad de precipitación se mantiene en 0%, lo que refuerza la idea de un día completamente seco y soleado.

A medida que se acerque la tarde, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 16 grados hacia las 8 de la noche. La puesta de sol está programada para las 18:20, momento en el cual el cielo seguirá despejado, ofreciendo una hermosa vista del ocaso.

En resumen, el tiempo en Úbeda para hoy será ideal para disfrutar de actividades al aire libre, con un ambiente cálido y soleado, sin riesgo de lluvia. Se recomienda a los ciudadanos aprovechar el buen tiempo, ya que las condiciones meteorológicas son perfectas para paseos, deportes o simplemente disfrutar de un día en el parque.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-26T21:02:13.