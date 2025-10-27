El tiempo en Tomares: previsión meteorológica para hoy, lunes 27 de octubre

El día de hoy, 27 de octubre de 2025, Tomares se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con una notable probabilidad de precipitaciones a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con temperaturas que oscilarán entre los 16 y 17 grados . La humedad relativa será alta, alcanzando el 100% en las primeras horas, lo que podría generar una sensación de bochorno.

A medida que avance la mañana, se espera que la temperatura se mantenga estable, con un leve aumento a 18 grados hacia el mediodía. Sin embargo, la probabilidad de lluvia será significativa, especialmente entre las 6:00 y las 13:00 horas, con un 50% de probabilidad de precipitaciones. Las lluvias serán escasas, pero podrían presentarse en forma de lloviznas intermitentes, lo que podría afectar las actividades al aire libre.

Durante la tarde, el cielo continuará cubierto, con temperaturas que alcanzarán un máximo de 25 grados a las 16:00 horas. La humedad comenzará a disminuir ligeramente, pero se mantendrá en niveles elevados, alrededor del 62% a las 16:00 horas. La probabilidad de tormentas también se incrementará, alcanzando un 55% entre las 13:00 y las 19:00 horas, lo que sugiere que podrían desarrollarse tormentas aisladas en la región.

El viento será moderado, con rachas que alcanzarán hasta 22 km/h desde el suroeste en las horas de la tarde. Esto podría generar una sensación de frescura, especialmente en combinación con la alta humedad. A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender, situándose en torno a los 20 grados hacia las 19:00 horas, y continuarán bajando hasta los 11 grados en las primeras horas de la mañana del día siguiente.

La visibilidad podría verse afectada por la presencia de nubes y posibles lluvias, así que se recomienda precaución a quienes planeen desplazamientos. En resumen, el día se caracterizará por un tiempo mayormente cubierto, con temperaturas agradables pero con un alto grado de humedad y la posibilidad de lluvias intermitentes, especialmente durante la mañana y la tarde. Es un día ideal para actividades en interiores, mientras que quienes deban salir deben estar preparados para condiciones cambiantes y posibles lluvias.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-26T21:02:13.